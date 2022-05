La fuite d'un projet de décision sur l'avortement est un coup dur pour la Cour suprême, selon les experts.

Lundi soir, Politico a publié un projet d'opinion majoritaire qu'il avait obtenu, annulant la décision historique Roe v. Wade de 1973, qui garantissait le droit à l'avortement dans tout le pays. C'était un signe que la majorité conservatrice de la Cour (6-3) était prête à montrer ses muscles.

Alors que la substance du projet a suscité les louanges des conservateurs anti-avortement et des républicains et la condamnation des défenseurs du droit à l'avortement et des démocrates, de nombreux observateurs de la cour ont critiqué la fuite elle-même comme un événement rare, voire sans précédent.

Ils ont prédit le chaos au sein de la cour et des conséquences imprévisibles, dont la longue tradition de confidentialité et de confiance entourant ses délibérations contribue à mettre l'institution à l'écart des branches politiques du gouvernement.

Contrairement à la Maison Blanche et au Congrès, où les fuites sont une réalité régulière et un outil des agents politiques qui tentent de faire avancer leurs agendas, la Cour suprême garde généralement ses délibérations internes privées.

"C'est l'équivalent de la fuite des Pentagon Papers, mais à la Cour suprême", a déclaré Neal Katyal, ancien solliciteur général des États-Unis par intérim, qui plaide fréquemment devant la Cour, dans un message sur Twitter. Il faisait référence aux documents secrets américains sur la guerre du Vietnam publiés par le New York Times en 1971.

Le très suivi SCOTUSblog a écrit sur son compte Twitter : "Il est impossible de surestimer le séisme que cela va provoquer à l'intérieur de la Cour, en termes de destruction de la confiance entre les juges et le personnel."

UNE "VIOLATION MASSIVE

"La fuite d'un projet d'avis est une violation massive des normes établies. Cela n'arrive tout simplement pas", a tweeté Dan Epps, professeur de droit à l'université Washington de Saint-Louis, ajoutant que le coupable serait probablement "quelqu'un qui est contrarié" par ce que fait la cour.

Ilya Shapiro, conférencier au Georgetown University Law Center, a posté que le fauteur est "quelqu'un de la gauche engagé dans la désobéissance civile" et a qualifié la fuite d'"inexcusable et menace le fonctionnement de la cour".

Alors qu'un certain nombre de commentateurs ont déclaré que la personne qui a divulgué le projet cherchait probablement à susciter la ferveur du public pour faire changer d'avis les juges ou inciter les électeurs progressistes à se rendre aux urnes pour les élections de mi-mandat du Congrès du 8 novembre, d'autres n'étaient pas d'accord, affirmant que l'auteur de la fuite pourrait être quelqu'un - un greffier ou même un juge - qui sympathise avec la majorité.

Une telle personne serait "inquiète (d'une manière un peu folle) de verrouiller cette majorité, et prête à prendre la mesure extrême de la fuite pour faire avancer cet objectif", a déclaré Joseph Fishkin, professeur à l'Université de Californie Los Angeles.

Ce n'est pas la première fois qu'une opinion est divulguée avant sa publication prévue, selon Jonathan Peters, professeur de droit à la faculté de droit de l'Université de Géorgie. Il a déclaré que le New York Tribune a rapporté le résultat d'une affaire de 1852 impliquant la Wheeling and Belmont Bridge Company 10 jours avant que le tribunal ne rende sa décision.

Peters a fait remarquer que d'autres fuites ont commenté des décisions après leur publication ou les relations personnelles et les conflits entre les juges.

En janvier, National Public Radio a rapporté qu'en raison d'une recrudescence des infections au COVID-19, il avait été demandé aux juges de porter des masques, mais que seul Neil Gorsuch avait refusé, ce qui avait entraîné un refus de la cour.

Certains observateurs ont déclaré que la controverse, qui va certainement persister, pourrait détourner l'attention des actions de la cour sur le droit à l'avortement.

Le professeur de droit Rick Hasen a déclaré que ce développement aide en fait la majorité qui annule Roe v. Wade en détournant les commentaires sur la violation des normes de secret de la cour et en "atténuant le coup en fixant des attentes."

(L'article est remanié pour corriger la formulation du premier paragraphe)