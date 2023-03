La police de Denver était mercredi à la recherche d'un lycéen qui a tiré et blessé deux membres du corps enseignant qui vérifiaient si le suspect avait des armes dans le cadre d'un protocole de sécurité, ont indiqué les autorités.

La fusillade s'est produite à l'East High School, dans le quartier de City Park, peu avant 10 heures, heure locale (1600 GMT).

Les autorités connaissent l'identité du suspect et le recherchent, a déclaré le chef de la police de Denver, Ron Thomas, lors d'une conférence de presse. Les responsables de la police et de l'école n'ont pas identifié le suspect.

"Cet élève avait un plan de sécurité qui prévoyait une fouille au début de la journée scolaire, tous les jours", a déclaré M. Thomas

Alors que les membres du personnel, tous deux de sexe masculin, procédaient à cette fouille, plusieurs coups de feu ont été tirés, a indiqué le chef de la police. L'arme de poing utilisée lors de la fusillade n'a pas été retrouvée à l'école.

Les victimes ont été transportées à l'hôpital où l'une d'entre elles se trouve dans un état critique et subit une intervention chirurgicale, tandis que l'autre se trouve dans un état grave mais stable, a indiqué M. Thomas.

Des dizaines de fusillades dans des écoles américaines ont fait des morts et des blessés en 2022. L'une des plus meurtrières a eu lieu en mai, lorsqu'un tireur a tué 19 enfants et deux adultes à Uvalde, au Texas.

Les cours ont été annulés pour la journée pour les 2 500 élèves d'East High et ne reprendront pas cette semaine. Lorsqu'ils reprendront, deux policiers armés seront postés dans l'établissement jusqu'à la fin de l'année scolaire, a déclaré Alex Marrero, administrateur du district.