Bourse de Paris : La galaxie Casino vacille

"Les choses se précisent, elles arrivent vite et je pense que ce sera rapide avec la Chine". Ces mots prononcés hier par Donald Trump, qui a aussi laissé entendre que le "cas" Huawei pourrait être traité dans le cadre des mêmes discussions, semblent redonner ce matin un peu d'allant aux places financières, éprouvées la veille par une nette correction du pétrole, la plus forte de l'année 2019. L'or noir est la dernière victime collatérale des vives tensions commerciales entre Pékin et Washington, selon le schéma éprouvé qui veut qu'un ralentissement de l'activité économique entraîne une réduction de la demande d'hydrocarbures.. Or le secteur est largement mondialisé, avec une interdépendance majeure entre tous les acteurs, qu'ils soient Américains, Européens ou Asiatiques. Au vu des profonds désaccords étalés publiquement au début du mois de mai, rien ne plaide vraiment pour un règlement rapide... hormis les déclarations du Président américain.Au Royaume-Uni, l'affaire pourrait être pliée beaucoup plus rapidement, si l'on peut parler de rapidité après des mois d'atermoiements sur le Brexit.. Ce serait pour le 10 juin, selon la presse britannique.En France, l'épilogue est proche pour le feuilleton Casino , qui avait commencé fin 2015 avec les attaques du fonds baissier Muddy Waters. Hier, les holdings du groupe, dont les sociétés cotées Rallye Foncière Euris et Finatis , ont été placées en procédure de sauvegarde pour trouver une solution à leur surendettement. Jusqu'à présent, ce sont les dividendes puis les actions du distributeur qui avaient permis de sauver l'édifice, aux dépens de sa conduite opérationnelle. Cela ne sera plus possible. C'est une bonne nouvelle, à terme, pour Casino, qui devrait regagner de la marge de manœuvre, même si les remous seront importants à court terme. Reprise de cotation pour tous les titres ce matin.Les indicateurs avancés pronostiquent un rebond ce matin en Europe, même si les marchés asiatiques achèvent la semaine dans le plus grand désordre, mais sans excès.Deux statistiques majeures aujourd'hui, les ventes de détail britanniques (10h30) puis les commandes de biens durables aux Etats-Unis (14h30).L'euro est remonté à 1,1183 USD. L'aversion au risque ne profite que marginalement à l'or avec une once à 1283 USD. Le baril, qui a très a lourdement chuté hier, rebondit à 68,58 USD pour le Brent et 58,59 USD pour le WTI. Le rendement de l'obligation d'Etat américaine à 10 ans est à 2,324% ce matin. Le Bitcoin grappille 0,2% à 7881 USD.