La gamme complète d'ETF de Franklin Templeton est accessible aux investisseurs au Luxembourg

Le 12 mai dernier, Franklin Templeton a enregistré les 21 ETF UCITS de sa gamme Franklin Templeton ICAV pour les investisseurs luxembourgeois dans le cadre de ses projets d'expansion sur le marché européen des ETF. Ces 21 ETF couvrent un éventail complet d'ETF durables, passifs et à gestion active et des produits à bêta intelligent et thématiques.



Cela concerne les ETF qui assurent une exposition aux objectifs de décarbonation de l'Accord de Paris sur le climat, l'accès à coûts réduits aux marchés émergents et l'exposition aux obligations vertes et à l'obligataire actif.



Il concerne aussi une série de produits smart beta composée d'ETF multifactoriels régionaux et d'ETF à distribution de dividendes, une exposition thématique économique au métavers et un produit obligataire inspiré des principes catholiques unique en son genre.