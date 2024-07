Les dirigeants du bloc de gauche qui est arrivé en tête des élections législatives françaises dimanche et les centristes, arrivés en deuxième position, ont poursuivi mercredi une course effrénée pour tenter de réunir des offres concurrentes en vue de former un gouvernement viable.

Le résultat inattendu de l'élection, au cours de laquelle la gauche a bénéficié d'une poussée surprise mais où aucun groupe n'a obtenu la majorité absolue, a plongé la France dans l'incertitude, sans qu'il y ait de voie évidente vers un gouvernement stable.

Le Nouveau Front populaire (NFP), alliance de la gauche dure de la France insoumise, des communistes, des socialistes et des Verts, et les centristes de M. Macron ont tous deux tenté de séduire les législateurs de leur camp respectif et d'ailleurs.

"Je pense qu'il y a une alternative au Nouveau Front Populaire", a déclaré Aurore Berge, une législatrice du groupe Renaissance de M. Macron, à la chaîne de télévision France 2. "Je pense que les Français ne veulent pas que le programme du PFN soit mis en œuvre, je pense qu'ils ne veulent pas d'augmentations d'impôts.

"Nous sommes les seuls à pouvoir élargir (notre base)", a-t-elle déclaré, ajoutant que les Républicains conservateurs pourraient être une option pour un tel accord.

Les téléphones ne cessent de sonner, certains appels étant passés par des centristes qui tentent de débaucher suffisamment de législateurs du courant dominant de la gauche pour créer la base d'un gouvernement, ont déclaré des sources politiques à Reuters.

Pendant ce temps, les dirigeants de la gauche ont également pris la parole pour souligner que, ayant remporté les élections, ils devraient diriger le gouvernement - avec un premier ministre et un cabinet sur lesquels les différents partis qui constituent le PFN n'ont pas encore trouvé d'accord.

DES FINANCES MISES À RUDE ÉPREUVE

Au milieu des avertissements des agences de notation, ce que la France fera de ses finances publiques tendues sera un premier test pour savoir si elle peut encore être gouvernée. Les marchés financiers, la Commission européenne et les partenaires de la zone euro suivent tous de près l'évolution de la situation.

La coutume voudrait que le président Emmanuel Macron fasse appel au plus grand groupe parlementaire pour former un gouvernement, mais rien dans la Constitution ne l'oblige à le faire.

Les options comprennent une large coalition et un gouvernement minoritaire, qui adopterait les lois au Parlement au cas par cas, avec des accords ad hoc.

M. Macron "doit permettre à la gauche de gouverner", a déclaré le chef de file de la gauche, François Ruffin, au journal Le Monde.

M. Macron, dont le mandat s'achève en 2027, a peu de chances d'être à nouveau en mesure de mener une politique, après avoir été battu par le Rassemblement national d'extrême droite lors des élections européennes du mois dernier et par la gauche lors des élections législatives anticipées qu'il a convoquées contre la volonté de certains de ses propres partisans.

Carole Delga, du parti socialiste, a souligné que la gauche ne pouvait pas gouverner seule et qu'elle devait tendre la main à d'autres, mais sur la base du programme d'impôts et de dépenses du PFN.

D'autres ont adopté une position plus dure.

"Le PFN a le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale, c'est donc à lui de constituer un gouvernement... c'est ce à quoi nous travaillons", a déclaré Manuel Bompard, de la France insoumise, sur LCI TV.