La géopolitique aura une importance accrue en 2019, estime Pictet WM

En début d'année, Pictet Wealth Management attendait deux thèmes pour 2018 : le retour de la volatilité et la nécessité d'un positionnement défensif face aux actions à faible effet de levier et aux obligations de qualité, quitte à sacrifier la liquidité. Le gérant de fortune a réduit l'exposition au crédit, maintenu le risque au niveau des actions, et évité les titres émergents. Les marchés jouant en sa faveur, cela s'est avéré payant.L'an prochain, sur un marché de fin cycle, le gestionnaire d'actifs cherchera à repérer les entreprises dotées d'un solide pouvoir de fixation des prix.Il continuera aussi de suivre l'actualité géopolitique, domaine qu'il intègre plus que ses concurrents à ses prévisions car avec le retrait des liquidités des banques centrales l'an prochain, il va selon lui gagner en influence sur les actifs développés.Dans un contexte de repli des valorisations et d'inquiétudes exagérées des marchés, Pictet Wealth Management a investi dans certains pays émergents pour la première fois de l'année.Enfin, les hedge funds et les stratégies alternatives pourraient compléter les portefeuilles diversifiés, notamment si la corrélation entre actions et obligations restait positive.