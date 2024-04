La gestation pour autrui est une pratique "inhumaine" qui traite les enfants comme des "produits de supermarché", a déclaré le Premier ministre italien vendredi, exhortant le Parlement à adopter un projet de loi visant à poursuivre les personnes qui se rendent à l'étranger pour y recourir.

La gestation pour autrui est déjà illégale en Italie et passible d'une peine de prison et d'une amende, mais la coalition de droite de Giorgia Meloni s'est engagée à imposer une interdiction encore plus stricte de cette pratique dans le cadre de son programme conservateur.

"Personne ne pourra me convaincre qu'il s'agit d'un acte de liberté que de louer son utérus, personne ne pourra me convaincre qu'il s'agit d'un acte d'amour que de considérer les enfants comme un produit en vente libre dans un supermarché", a-t-elle déclaré lors d'un événement à Rome.

"Je considère toujours la pratique de la location d'utérus comme inhumaine et je soutiens la proposition de loi qui en fait un crime universel.

Le parlement italien discute actuellement d'un projet de loi rédigé par le parti de Meloni, les Frères d'Italie, visant à interdire aux Italiens d'avoir un enfant dans des pays où la gestation pour autrui est légale, comme les États-Unis et le Canada.

La position du parti fait écho à celle du Vatican.

Le projet de loi, approuvé par la Chambre basse italienne et maintenant au Sénat, a été critiqué par les groupes de défense des droits et par certains politiciens de l'opposition qui considèrent qu'il vise les personnes LGBTQ.

"La question ne peut être abordée par une interdiction universelle, mais par une réglementation qui équilibre les droits en jeu", a déclaré cette semaine l'ancienne ministre des affaires étrangères Emma Bonino au quotidien Corriere della Sera.