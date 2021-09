La gestion d'actifs s'est renforcée en Suisse

Zurich (awp) - Le secteur de la gestion d'actifs s'est renforcé en Suisse malgré la pandémie de coronavirus. En 2020, la branche gérait presque 2800 milliards de francs suisses, soit un afflux d'argent nouveau d'environ 100 milliards, indique mardi une étude.

Les avoirs sous gestion (AuM) de la branche ont ainsi crû de 10,6% à 2787 milliards de francs suisses. Cette croissance organique a bénéficié d'un afflux de 101 milliards et d'un rendement des investissements de 167 milliards, précise un communiqué conjoint de l'Asset management Association et de la Haute école de Lucerne.

Au niveau mondial, les fonds sous gestion se sont inscrits à 104'000 milliards de francs suisses et le plus grand marché est l'Amérique du Nord qui devance l'Europe et l'Asie.

Presque 44% des AuM en Suisse sont administrés par des caisses de pension et le reste par des clients institutionnels comme les fonds d'Etat, les gestionnaires de fortune, les family offices, les gouvernements et les entreprises.

En 2020, 65% des avoirs sous gestion appartenaient à des clients résidant en Suisse et 35% à une clientèle étrangère. La part de l'avoir sous gestion confiée par des personnes vivant à l'étranger a progressé de 10 points de pourcentage entre 2017 et 2020.

Les actions, avec environ 30%, restent la catégorie de placement la plus demandée devant les obligations (23%), les stratégies multi-asset (20,7%), l'immobilier (8,6%) et les investissements dans les sociétés non cotés (6,3%). Quelque 70% des AuM sont gérés de manière dite active et les 30% restants de façon passive.

Les recettes totales de la branche ont été évaluées à environ 15,67 milliards de francs suisses et le bénéfice à 4,1 milliards de francs suisses.

Quelque 10'300 personnes travaillent en Suisse dans le secteur de la gestion d'actifs tandis que les entreprises qui fournissent des services à ce secteur comptent 47'400 collaborateurs

UBS Asset Management ( 310 milliards de francs suisses), Credit Suisse Asset Management (297 milliards ) et Swisscanto de la Banque cantonale de Zurich (191 milliards) sont les trois grands acteurs de ce segment.

L'étude s'est basée sur les données de 61 gestionnaires d'actifs collectées en fin d'année dernière.

