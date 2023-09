La gouverneure du Dakota du Sud, Kristi Noem, devrait soutenir l'ancien président Donald Trump lors d'un meeting de campagne vendredi, a indiqué une personne au fait du dossier, ce qui pourrait renforcer l'avance de M. Trump dans la course à la primaire présidentielle de 2024 du Parti républicain.

Étoile montante du parti, Mme Noem a longtemps été citée comme colistière possible de M. Trump s'il remportait l'investiture. Le soutien de Mme Noem ne fera qu'alimenter ces spéculations.

Mme Noem devrait annoncer son soutien lors d'un rassemblement en soirée à Rapid City, dans le Dakota du Sud, selon une personne au fait de ses projets. Son porte-parole s'est refusé à tout commentaire.

À quelques mois de la première course à l'investiture dans l'Iowa, seule une poignée de gouverneurs républicains ont officiellement apporté leur soutien à des candidats dans le cadre de ces primaires très disputées.

Le stratège républicain Matt Dole a déclaré que la décision de Mme Noem d'apporter son soutien à ce stade précoce suggère qu'elle est de plus en plus convaincue que M. Trump, qui devance largement le gouverneur de Floride Ron DeSantis et d'autres rivaux dans les sondages nationaux, remportera les primaires.

"C'est un signe qu'il consolide sa base derrière sa candidature", a déclaré M. Dole, qui a conseillé des candidats au poste de gouverneur et au Congrès. "La gouverneure Noem bénéficie d'un soutien au sein du parti républicain, qui apprécie son style et a suivi sa carrière. Je pense qu'elle apporte des gens à la table des négociations".

Mme Noem, 51 ans, s'est fait connaître au niveau national lors de la pandémie de COVID-19, lorsqu'elle s'est opposée aux restrictions visant à freiner la propagation du virus. Elle a été une fervente partisane de Trump, ce qui lui a valu une certaine popularité auprès de sa base d'électeurs.

M. Dole a déclaré qu'elle correspondait au profil probable d'un candidat à la vice-présidence que M. Trump envisagerait, étant donné qu'elle est gouverneur d'un État conservateur du Midwest et qu'elle a également siégé au Congrès.