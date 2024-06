La proportion de travailleurs qui prévoient de changer d'employeur au cours des 12 prochains mois est plus élevée que celle de la période de "grande démission" de 2022, selon une enquête de PwC sur la main-d'œuvre mondiale.

Environ 28 % des 56 000 travailleurs interrogés par PwC ont déclaré qu'il était "très ou extrêmement probable" qu'ils quittent leur entreprise actuelle, contre 19 % en 2022 et 26 % en 2023.

L'enquête 2024 "Hopes and Fears" de PwC a également montré que les travailleurs adoptent les technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle générative (GenAI) et donnent la priorité à l'amélioration des compétences dans un contexte d'augmentation de la charge de travail et d'incertitude accrue sur le lieu de travail.

Pete Brown, responsable mondial de la main-d'œuvre chez PwC UK, a déclaré que les employés accordent une "prime accrue" aux organisations qui investissent dans la croissance de leurs compétences, et que les entreprises doivent donc donner la priorité à la montée en compétences et à l'expérience des employés.

Environ 45 % des travailleurs interrogés ont déclaré avoir connu une augmentation de leur charge de travail et une accélération du rythme des changements sur le lieu de travail au cours des 12 derniers mois, 62 % d'entre eux affirmant avoir vu plus de changements au travail au cours de l'année écoulée qu'au cours des 12 mois précédents.

Parmi les employés qui utilisent la GenAI quotidiennement, 82 % ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce qu'elle augmente leur efficacité au cours des 12 prochains mois.

Confiants dans le fait que les opportunités offertes par la GenAI soutiendraient leur carrière, près de la moitié des personnes interrogées par PwC s'attendent à ce que la GenAI génère des salaires plus élevés, et près des deux tiers espèrent que ces outils émergents amélioreront la qualité de leur travail.

Carol Stubbings, responsable des marchés mondiaux et des services fiscaux et juridiques chez PwC UK, a déclaré que les employeurs devaient investir dans le personnel et les plateformes technologiques pour atténuer les pressions et retenir les talents.

"Les résultats suggèrent que la satisfaction au travail ne suffit plus", a-t-elle déclaré.