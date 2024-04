Millennium Management, l'une des plus grandes sociétés de fonds spéculatifs au monde, a été poursuivie en justice vendredi par son rival Jane Street Group, qui l'accuse d'avoir volé une stratégie de négociation interne de grande valeur après la défection de deux traders.

Jane Street a déclaré que les traders Douglas Schadewald et Daniel Spottiswood avaient été "intimement" impliqués dans le développement de la stratégie avant de démissionner séparément pour rejoindre Millennium en février.

Elle a déclaré que le vol était devenu évident lorsque les bénéfices tirés de la stratégie avaient chuté de plus de 50 % presque immédiatement après le départ de M. Schadewald. Jane Street a déclaré avoir mis au point cette stratégie pour tirer parti de l'inefficacité des marchés.

L'action en justice vise à obtenir des dommages-intérêts compensatoires et punitifs pour avoir causé un préjudice "grave et irréparable" par le "détournement flagrant" de secrets commerciaux bien gardés, qui auraient violé les accords de confidentialité des traders.

Millennium gère plus de 63 milliards de dollars d'actifs et est dirigée par Israel Englander, connu sous le nom d'Izzy, qui vaut 12,4 milliards de dollars selon le magazine Forbes.

La société, basée à New York, n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Schadewald et Spottiswood sont également accusés. Jane Street est basée à New York.

Les poursuites pour vol de secrets commerciaux sont courantes dans le secteur des services financiers, mais Jane Street a déclaré que le procès de vendredi était le premier qu'elle intentait à un ancien employé.

La société emploie plus de 2 600 personnes, soit environ la moitié de l'effectif de Millennium.

Parmi les anciens employés, on trouve Sam Bankman-Fried, le fondateur aujourd'hui condamné de la bourse de crypto-monnaies FTX, qui a fait faillite.

Selon Forbes, M. Englander a fondé Millennium en 1989 avec environ 35 millions de dollars.

L'affaire est la suivante : Jane Street Group LLC v Millennium Management LLC et al, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 24-02783. (Reportage de Jonathan Stempel à New York ; Rédaction de Richard Chang)