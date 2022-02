La grève de Kellogg's va rogner sur les marges alors que les problèmes d'approvisionnement s'accumulent.

La grève a débuté en octobre dans quatre usines américaines qui produisent des Froot Loops, des Corn Flakes et d'autres marques de céréales, limitant la capacité de production de l'entreprise et l'obligeant à embaucher des travailleurs temporaires.

"Nous pensons que l'impact de la grève pourrait bien persister pendant plusieurs mois ou plus et nécessiter des investissements importants pour être réparé", a déclaré Andrew Lazar, analyste chez Barclays, dans une obligation.

Kellogg doit publier ses résultats du quatrième trimestre jeudi.

La plupart des entreprises de produits alimentaires emballés sont aux prises avec les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et l'inflation, mais Kellogg doit relever le défi supplémentaire de retrouver son élan dans son secteur clé des céréales aux États-Unis, a déclaré M. Lazar.

LE CONTEXTE

La grève représentait près de 20 % de l'activité du fabricant de céréales et a vu environ 1 400 travailleurs réclamer de meilleurs salaires et des avantages sociaux accrus dans un marché du travail qui se resserre.

"Alexia Howard, analyste de Bernstein, a déclaré : "Kellogg est en train de devenir la société la plus exposée aux pressions sur les coûts des intrants dans notre couverture.

Les

marges des fabricants de produits alimentaires emballés, notamment Mondelez International Inc et Conagra Brands Inc, ont également été affectées ces derniers mois par la hausse des coûts de transport, d'emballage et des matières premières telles que le blé, le maïs et les huiles comestibles.

Marges bénéficiaires de Kellogg au cours de la pandémie -

LES FONDAMENTAUX

** Les analystes prévoient une marge bénéficiaire brute trimestrielle de 31,5% pour Kellogg, contre 34,2% l'année dernière.

** Le bénéfice net du quatrième trimestre est estimé à 272,48 millions de dollars, soit 0,79 $ par action, ce qui est supérieur aux 208 millions de dollars, soit 0,59 $ par action, enregistrés l'année dernière.

Ventes de Kellogg en Amérique du Nord au cours des deux dernières années -

le sentiment de la Bourse

** La note moyenne actuelle des analystes pour Kellogg est "conserver", avec un objectif de prix médian de 67 dollars.

** Les actions de la société ont chuté d'environ 4% cette année, après une hausse de 3,5% en 2021.