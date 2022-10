La grève de Transnet en Afrique du Sud prend fin alors que le petit syndicat annule le boycott.

"Nous avons annulé la grève et nos membres reprennent le travail demain", a déclaré mercredi à Reuters Amanda Tshemese, porte-parole du SATAWU.

Le SATAWU avait qualifié de "trahison" l'accord salarial de trois ans conclu lundi par Transnet et le syndicat majoritaire United National Transport Union (UNTU) et s'était engagé à poursuivre la grève entamée le 6 octobre à la suite d'un différend sur les augmentations salariales.

Les syndicats réclamaient des augmentations salariales liées au taux d'inflation de l'Afrique du Sud en glissement annuel, qui était de 7,5 % en septembre, mais UNTU et Transnet se sont entendus sur une augmentation de 6 % pour cette année, de 5,5 % en 2023 et de 6 % l'année suivante, à la suite d'une médiation.

Les membres d'UNTU, qui représentent 54 % de la main-d'œuvre de Transnet, ont commencé à reprendre le travail mardi, ce qui a permis à l'entreprise de commencer à mettre en œuvre des plans de redressement dans ses opérations ferroviaires et portuaires.

Les exportateurs de produits frais qui, avec les mineurs, étaient parmi les plus touchés par la grève, ont déclaré que les opérations portuaires avaient commencé à s'améliorer mercredi.

"Les niveaux de personnel dans tous les principaux terminaux à conteneurs ont augmenté aujourd'hui, dépassant les 80% et dans certains cas, ils sont entièrement occupés. La tendance indique que le personnel pourrait être au complet très bientôt", a déclaré la Citrus Growers Association of Southern Africa dans une mise à jour publiée sur son site Web.

La semaine dernière, le Minerals Council of South Africa a déclaré que les sociétés minières perdaient 815 millions de rands (44,62 millions de dollars) par jour en recettes d'exportation à cause de la grève, car les principaux ports d'exportation de minéraux fonctionnaient entre 12 et 30 % de leur moyenne quotidienne à cause de la grève.

(1 $ = 18,2647 rands)