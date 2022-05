La grève de protestation anti-gouvernementale au Sri Lanka entraîne la fermeture d'écoles et d'entreprises.

Frappé de plein fouet par la pandémie, la hausse des prix du pétrole et les réductions d'impôts du gouvernement du président Gotabaya Rajapaksa, le Sri Lanka ne dispose plus que de 50 millions de dollars de réserves étrangères utilisables, a déclaré cette semaine le ministre des finances du pays.

Les pénuries de nourriture, de carburant et de médicaments importés ont entraîné plus d'un mois de manifestations antigouvernementales sporadiquement violentes.

Vendredi, les magasins ont été fermés dans les principales villes du pays et les navetteurs ont été laissés en plan lorsque les opérateurs privés de bus et de trains ont rejoint la grève.

La principale gare ferroviaire de la capitale commerciale de Colombo était fermée vendredi matin et seuls les bus publics étaient opérationnels au terminal situé à proximité.

Les travailleurs de la santé ont également rejoint la grève, bien que les services d'urgence soient restés opérationnels.

Des centaines d'étudiants universitaires et d'autres manifestants sont restés campés à l'extérieur de la route principale menant au Parlement, où ils ont commencé un sit-in jeudi. Certains ont accroché leurs sous-vêtements sur les barricades en guise d'insulte aux dirigeants politiques. Des messages tels que "Gotta go home" - un cri de ralliement des protestations - étaient griffonnés sur certains des sous-vêtements et des gilets.

"Nous sommes ici parce que nous en avons assez des politiciens qui nous mentent. Nous voulons que le président et ce gouvernement rentrent chez eux", a déclaré Purnima Muhandiram, une professionnelle de la publicité de 42 ans.

Le leader de l'opposition, Sajith Premadasa, a déclaré vendredi au Parlement que l'opposition souhaitait déposer une motion de défiance contre le président et le gouvernement la semaine prochaine.

Rajapaksa a refusé de démissionner, appelant à plusieurs reprises à la formation d'un gouvernement d'unité dirigé par lui.

"Nous avons appelé à de multiples reprises à la formation d'un gouvernement d'unité ou d'un gouvernement intérimaire, mais c'est l'opposition qui a refusé de nous apporter son soutien", a déclaré vendredi au Parlement Prasanna Ranatunge, whip en chef du gouvernement et ministre de la sécurité publique.