Selon une interview publiée dans le journal Bild am Sonntag, un haut responsable syndical allemand a justifié la grève massive prévue pour lundi par une "question de survie" pour des milliers de personnes qui se battent pour des salaires plus élevés alors que l'inflation grimpe en flèche.

Cette grève, la plus importante que l'Allemagne ait connue depuis des décennies, devrait provoquer d'importantes perturbations dans les chemins de fer et les aéroports de la première économie d'Europe.

"Les gens ne sont pas seulement sous-payés, ils sont désespérément surchargés de travail", a déclaré Frank Werneke, directeur du syndicat Verdi, à Bild am Sonntag.

Les grèves, qui devraient débuter juste après minuit et affecter les services tout au long de la journée de lundi, seront les dernières en date des mois d'actions syndicales et de protestations qui ont frappé les principales économies européennes en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires et de l'énergie qui pèse sur le niveau de vie.

Le syndicat Verdi négocie au nom d'environ 2,5 millions d'employés du secteur public, y compris dans les transports publics et les aéroports. Le syndicat des chemins de fer et des transports EVG négocie au nom d'environ 230 000 employés de la Deutsche Bahn et des compagnies de bus.

Verdi réclame une augmentation de salaire de 10,5 %, ce qui représenterait une hausse d'au moins 500 euros (538 $) par mois, tandis que l'EVG demande une augmentation de 12 %, soit au moins 650 euros de plus par mois.

"La grève est nécessaire pour faire comprendre aux employés que nous défendrons nos revendications avec véhémence", a déclaré M. Werneke.

"C'est une question de survie pour des milliers d'employés que d'obtenir une augmentation de salaire considérable", a-t-il ajouté.

(1 dollar = 0,9295 euro)