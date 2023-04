Les passagers de l'aéroport de Berlin risquent d'être disruptifs lundi, tous les départs étant annulés en raison d'une grève d'une journée des agents de sécurité, et certains vols entrants devant également être décrochés.

L'aéroport de Berlin-Brandebourg a annoncé samedi qu'il avait annulé tous les départs de vols lundi et que les atterrissages seraient également affectés après que le syndicat Verdi a appelé les agents de sécurité à organiser une grève d'une journée pour faire monter la pression dans les négociations salariales. La grève doit commencer à 3h30 heure locale (0130 GMT) et se terminer à minuit (2200 GMT).

Un porte-parole de l'aéroport a déclaré qu'environ 240 vols avaient été programmés pour décoller lundi.

La plus grande économie d'Europe a connu cette année certaines des grèves les plus disruptives depuis des décennies, les syndicats faisant pression pour obtenir des salaires plus élevés afin de compenser l'augmentation du coût de la vie.

Le syndicat affirme avoir négocié avec l'association de sécurité aérienne BDLS afin d'obtenir des augmentations de salaire pour les quarts de nuit, les week-ends et les jours fériés.

La semaine dernière, les aéroports de Düsseldorf, Hambourg, Cologne, Bonn et Stuttgart ont été touchés par des grèves.