Le syndicat allemand des chemins de fer EVG a annoncé jeudi une nouvelle grève de 50 heures qui se déroulera de dimanche à mardi, alors que les négociations salariales avec l'opérateur ferroviaire public Deutsche Bahn et une cinquantaine d'autres compagnies ferroviaires traînent en longueur sans qu'aucune solution n'ait été trouvée.

Le débrayage - qui devrait commencer à 2000 GMT dimanche et se terminer à 2200 GMT mardi - sera le dernier en date d'une vague d'actions industrielles dans plusieurs pays européens, alors que la crise du coût de la vie ronge les revenus.

"Il y a peu de mouvement à la table des négociations, nous allons donc nous mettre en grève une fois de plus", a déclaré Cosima Ingenschay, responsable des négociations collectives à l'EVG, ajoutant que "l'offre sur la table doit être améliorée de manière significative".

La Deutsche Bahn a qualifié la grève prévue de "totalement injustifiée et totalement excessive", Martin Seiler, membre du directoire, déclarant que "l'EVG veut paralyser le pays pendant une durée incroyable de 50 heures au lieu de chercher un compromis".

La Deutsche Bahn a déclaré que la grève aurait "un impact massif sur toutes les opérations ferroviaires allemandes" et "un impact considérable sur le trafic de marchandises dans toute l'Europe".

Elle fait suite à une grève nationale des cheminots en avril qui a paralysé une grande partie du réseau et a coïncidé avec des débrayages dans les aéroports allemands par des membres d'un autre syndicat.

L'EVG, qui négocie au nom de 230 000 travailleurs, dont 180 000 à la Deutsche Bahn, demande une augmentation de salaire de 12 %, soit au moins 650 euros (715 dollars) supplémentaires par mois.

La Deutsche Bahn a proposé une augmentation de 10 % pour les travailleurs à revenus faibles et moyens et de 8 % pour les travailleurs à revenus plus élevés, mais ces augmentations seraient échelonnées dans le temps.

(1 $ = 0,9084 euros)