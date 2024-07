L'Oklahoma est devenu le treizième État américain à détecter la grippe aviaire chez des vaches laitières, a confirmé lundi le ministère américain de l'agriculture, bien que l'État ait déclaré que l'infection s'était produite il y a plusieurs mois.

Cette confirmation montre que l'épidémie était plus étendue que ne le pensaient les autorités américaines après la découverte du virus chez des vaches laitières à la fin du mois de mars. Depuis, la grippe aviaire a été détectée dans plus de 150 troupeaux de vaches laitières dans tout le pays.

Ces cas s'inscrivent dans le cadre d'une

épidémie de grande ampleur

de grippe aviaire H5N1 qui s'est répandue dans le monde entier chez les oiseaux sauvages, infectant les volailles et diverses espèces de mammifères. Quatre travailleurs du secteur laitier ont été testés positifs cette année. Le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies a déclaré que le risque pour le grand public restait faible.

Une laiterie de l'Oklahoma a prélevé l'échantillon positif en avril lorsqu'elle a soupçonné son troupeau d'avoir été infecté, a déclaré Lee Benson, porte-parole du ministère de l'agriculture, de l'alimentation et des forêts de l'Oklahoma. La laiterie a récemment envoyé des échantillons stockés à l'USDA pour qu'ils soient testés, après avoir appris qu'elle pouvait bénéficier d'une aide financière pour la perte de production de lait due à la grippe aviaire, a indiqué M. Benson.

L'USDA a

lancé un programme

visant à indemniser les agriculteurs dont les vaches sont malades à hauteur de 90 % de la perte de production laitière par vache, afin de les encourager à tester leurs troupeaux et à signaler les infections.

Sur son site Internet, l'USDA a signalé deux troupeaux positifs en Oklahoma. M. Benson a déclaré que l'échantillon positif confirmé provient d'une laiterie de l'Oklahoma qui possède deux étables séparées.

Le ministère de l'agriculture de l'Oklahoma pense que l'USDA a reçu les échantillons de la laiterie au cours de la première semaine de juillet, a indiqué M. Benson. Le troupeau s'est complètement rétabli et l'Oklahoma n'a pas reçu de rapports sur d'autres infections possibles, a déclaré l'État.

L'Oklahoma a fabriqué

des équipements de protection

aux producteurs laitiers et a demandé aux laiteries de renforcer leurs mesures de sécurité, a déclaré Rod Hall, vétérinaire de l'État. Selon le ministère de l'agriculture de l'État, il n'est pas obligatoire de tester les vaches dans l'Oklahoma.

Le Colorado a signalé quatre

cas confirmés de grippe aviaire

chez des travailleurs du secteur de la volaille et vérifie le statut d'un cinquième cas suspect, ont déclaré les autorités sanitaires dimanche. (Reportage de Brijesh Patel à Bengaluru et Tom Polansek à Chicago ; Rédaction de Rod Nickel et Leslie Adler)