Une souche hautement pathogène de la grippe aviaire s'est propagée à un huitième élevage de volailles près de Melbourne, a déclaré mardi le gouvernement de l'État australien de Victoria, portant à 10 le nombre total d'installations infectées dans le pays.

L'Australie est confrontée à trois foyers parallèles de grippe aviaire, deux près de Melbourne et un près de Sydney. Chaque foyer implique une souche différente du virus, mais aucune n'est le type H5N1 qui s'est propagé dans les populations d'oiseaux et de mammifères et même chez l'homme dans le monde entier.

Les autorités victoriennes ont déclaré que la nouvelle infection se situait dans une zone de quarantaine déjà mise en place autour des exploitations touchées et qu'elle n'était donc pas inattendue.

La grippe a surtout touché les élevages d'œufs. Environ 1,5 million d'oiseaux ont été ou seront abattus pour contrôler la propagation du virus. Jusqu'à présent, il n'y a pas de pénurie d'œufs dans les magasins.

La grippe aviaire se transmet aux animaux d'élevage à partir d'oiseaux sauvages. Les infections de 2024 constituent le dixième foyer en Australie depuis 1976. Selon le gouvernement, chaque épidémie a été contenue et éradiquée. (Reportage de Peter Hobson ; Rédaction de Sonali Paul)