La grippe saisonnière continue de refluer, le seuil épidémique dépassé

Berne (awp/ats) - La vague de grippe saisonnière en Suisse continue de refluer. Cependant, le seuil épidémique est toujours dépassé.

Le pic de la vague de grippe cet hiver a été atteint la première semaine de février. Début mars, la propagation des affections grippale reste toutefois "largement répandue", selon l'Office fédéral de la santé publique.

Ce sont les enfants de 0 à 4 ans, qui restent les plus touchés tandis que la tendance est à la baisse pour tous les autres groupes d'âge, sauf chez les 15 à 29 ans où elle est constante et en augmentation chez les plus de 65 ans.

La grippe reste bien présente en Suisse romande et plus largement dans la moitié ouest du pays. Elle recule dans les autres cantons.

ats/al