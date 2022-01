La grippe se propage différemment suivant les régions

Berne (awp/ats) - La grippe s'est propagée davantage dans certaines régions de Suisse que d'autres au cours de la troisième semaine de janvier. Une augmentation de cas a été observée dans la plupart des cantons de Suisse romande, en Suisse orientale et dans le nord-ouest du pays.

Les médecins du système de déclaration Sentinella ont rapporté 14 cas de grippe pour 1000 consultations durant la semaine sous revue, a indiqué lundi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) dans son bulletin hebdomadaire. Extrapolé à l'ensemble de la population, cela correspond 105 consultations dues à une affection grippale pour 100'000 habitants.

Ce taux ne prend en compte que les consultations dans les cabinets médicaux et lors de visites à domicile, et non les consultations pour des symptômes grippaux dans les centres de test Covid-19 et les hôpitaux, il faut donc évaluer avec prudence ces taux et leurs tendances, avertit l'OFSP. Il n'est en particulier pas possible de faire des comparaisons entre les régions.

Depuis la saison 2020/21, l'OFSP a renoncé à fixer un seuil épidémique. En raison de la pandémie de Covid-19, la validité des données de la surveillance Sentinella est actuellement limitée. Les symptômes du Covid-19 et de la grippe se recoupent et les mesures de lutte contre le coronavirus permettent également de prévenir la propagation de la grippe (Influenza).

Selon le bulletin, le nombre de consultations est constant par rapport aux deux semaines précédentes. Au cours de la semaine sous revue, le taux de consultation pour suspicion de grippe était le plus élevé et en augmentation dans la catégorie des 0-4 ans. Il était aussi en augmentation chez les 30-64 ans. Dans les autres classes d'âge, il était constant.

Sur 84 échantillons prélevés chez des patients ayant des symptômes grippaux ou liés au coronavirus, seuls trois ont été testés positifs au virus Influenza.

ats/fr