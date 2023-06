Des frappes aériennes, des tirs d'artillerie et des coups de feu ont secoué plusieurs quartiers de la capitale du Soudan lundi, alors que les combats entre les factions belligérantes se sont intensifiés pour la deuxième journée, piégeant les civils dans une crise humanitaire qui ne cesse de s'aggraver.

La guerre entre l'armée soudanaise et les forces paramilitaires de soutien rapide (RSF) fait rage depuis près de deux mois, forçant près de deux millions de personnes à fuir et détruisant l'économie, provoquant de fréquentes coupures d'eau et d'électricité.

Les pourparlers menés à Djeddah n'ont pas permis de mettre un terme définitif aux combats et les affrontements se sont intensifiés dès la fin du cessez-le-feu, dimanche.

Alors que les forces de sécurité républicaines se sont déployées dans la majeure partie de la capitale, contrôlant les rues principales et installant des camps à l'intérieur de certaines maisons, l'armée a l'avantage de l'aviation et de l'artillerie.

Les habitants de l'est de Khartoum ont déclaré avoir été touchés par des frappes aériennes, tandis que ceux du sud de Khartoum et du nord d'Omdurman ont déclaré avoir été touchés par des combats d'artillerie. Des témoins oculaires ont également fait état d'affrontements dans le centre de Khartoum.

"Depuis hier, la guerre a repris et les frappes viennent de toutes les directions", a déclaré Awatif Sidahmed, 43 ans, qui vit à Sharq el-Nil, de l'autre côté du Nil, en face de Khartoum.

"Notre quartier est une zone de guerre, il est donc difficile de partir et de rester chez soi. Nous ne savons pas quoi faire."

Ceux qui restent doivent également faire face à la diminution de leurs revenus, le gouvernement ayant cessé de verser les salaires et les pensions.

Plus de 200 000 des 1,9 million de Soudanais qui ont réussi à fuir leur foyer se sont rendus en Égypte, qui a imposé cette semaine une obligation de visa pour les enfants, les femmes et les personnes âgées, qui en étaient auparavant exemptés.

Des centaines de Soudanais ont été refoulés à l'aéroport du Caire et renvoyés sur des vols de retour, selon des sources de l'aéroport du Caire, après la suppression d'une exemption similaire pour les personnes résidant dans les pays occidentaux et les États du Golfe.

COMBATS AU DARFOUR

Aucune des parties n'a fait de progrès notable, et les combats se sont étendus à plusieurs villes à l'ouest, dans les régions du Kordofan et du Darfour.

Dans la ville d'El Geneina, la plus à l'ouest, des milices soutenues par la RSF ont lancé des attaques sur la ville, qui n'a plus d'accès à l'électricité et à l'eau courante. Des dizaines de milliers de personnes ont fui vers le Tchad.

L'activiste Kamal Alzein a déclaré à Reuters qu'il avait entendu trois activistes dans la ville qui a été largement coupée des réseaux de télécommunications, que 1 100 personnes avaient été tuées et 3 000 blessées depuis que les attaques ont commencé en avril.

Reuters n'a pas pu vérifier ces chiffres dans l'immédiat. Le ministère soudanais de la santé a indiqué fin mai que le bilan officiel le plus élevé était de 510 morts.

Dans un communiqué sur les combats intenses de dimanche à Bahri, l'armée déclare que si elle a pu faire des gains contre les forces de sécurité et affirme avoir tué des centaines de personnes, elle a également perdu plusieurs soldats. Elle a accusé la RSF d'avoir mené des frappes aériennes meurtrières sur des civils dans le sud de Khartoum.

De son côté, le RSF a déclaré que l'armée avait profité du cessez-le-feu de 24 heures du samedi pour repositionner ses troupes et attaquer immédiatement après.

Le président kenyan William Ruto a déclaré lundi que les pays d'Afrique de l'Est organiseraient des réunions en face à face avec les chefs de l'armée et du RSF dans les dix jours pour discuter de l'arrêt de la guerre et des couloirs humanitaires.

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies a déclaré lundi que les agences avaient été en mesure de livrer des fournitures à 2 millions de personnes, dont 57 ont franchi la ligne de démarcation.

Cela inclut des fournitures médicales pour 42 000 personnes vivant sur l'île de Tuti sur le Nil, où les habitants ont déclaré que leur unique pont vers le continent a été bloqué par les forces de sécurité, coupant l'approvisionnement en nourriture et en médicaments.