La guerre de la Russie contre l'Ukraine : Le centre ferroviaire de l'Est touché par les derniers tirs de missiles russes

La Russie a lancé une nouvelle salve de missiles sur l'Ukraine cette nuit, tuant deux personnes, déclenchant d'énormes incendies et endommageant des dizaines de maisons et d'autres bâtiments à Pavlohrad, ville et nœud ferroviaire de l'est du pays.

LES COMBATS * La Maison Blanche a estimé que l'armée russe avait subi 100 000 pertes au cours des cinq derniers mois dans les combats contre l'Ukraine dans la région de Bakhmut, dont 20 000 morts, la moitié provenant du groupe mercenaire Wagner. * Un général ukrainien a déclaré que les troupes russes avaient été repoussées de certaines parties de la ville de Bakhmut, sur le champ de bataille, mais que les conditions y étaient difficiles. * Le chef du groupe Wagner, Evgueni Prigojine, a renouvelé son appel au ministère russe de la défense pour qu'il augmente les livraisons de munitions à ses combattants à Bakhmut. * Une explosion a fait dérailler un train de marchandises dans la région russe de Briansk, frontalière de l'Ukraine, selon le gouverneur. DIPLOMATIE * Le Vatican participe à une mission de paix pour tenter de mettre fin au conflit entre la Russie et l'Ukraine, a déclaré le pape François. GRAIN * Un haut diplomate russe à Washington a déclaré mardi qu'il n'y avait aucun progrès dans l'élimination des obstacles aux exportations de céréales et d'engrais russes causés par la "stratégie de sanction" de l'Occident, à la veille de l'expiration d'un accord garantissant les exportations de céréales ukrainiennes. * Les exportations de céréales de l'Ukraine ont totalisé 3,62 millions de tonnes en avril, contre 923 000 tonnes en avril 2022, lorsque tous les ports de la mer Noire étaient bloqués en raison de l'invasion russe. CITATIONS * Si le groupe Wagner doit mourir, ce ne sera pas "des mains de l'armée ukrainienne ou de l'OTAN, mais à cause de nos salauds de bureaucrates nationaux" - Evgeniy Prigozhin. * La vague d'explosion a tordu la porte. Si nous étions restés cinq secondes de plus, nous aurions été piégés ici ... Mon enfant aura besoin d'une aide psychologique, c'est horrible" - Viktoriia Suprun, résidente de Pavlohrad. * "La tentative d'offensive de la Russie dans le Donbas en grande partie par l'intermédiaire de Bakhmut a échoué" - John Kirby, porte-parole de la Maison Blanche pour la sécurité nationale. ARTICLES DE FOND RÉCENTS * INSIGHT - La Russie se retranche alors que l'Ukraine se prépare à attaquer * ANALYSE - La Russie franchit de nouvelles lignes dans la répression des ennemis de Poutine * EXCLUSIF - Le commandant militaire russe qui a fait régner la peur en Ukraine * EXCLUSIF - Le Kazakhstan a augmenté ses exportations de pétrole en contournant la Russie -sources * Les villages libérés proposent un aperçu de la précarité du système de santé ukrainien.