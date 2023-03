Les forces russes ont attaqué les parties nord et sud du front dans la région orientale de l'Ukraine, le Donbas, alors même que Kiev a déclaré que l'assaut de Moscou faiblissait près de la ville de Bakhmut.

ZONE DE GUERRE

* Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a déclaré que quelque 10 000 civils ukrainiens, dont beaucoup de personnes âgées et handicapées, s'accrochent à la vie dans des conditions horribles dans la ville assiégée de Bakhmut et ses environs.

* Les frappes de missiles et les bombardements russes ont tué au moins sept civils dans le nord et l'est de l'Ukraine, selon des responsables régionaux, dont au moins trois femmes dans un refuge civil.

* Le ministère russe de la Défense a déclaré que ses forces avaient détruit un hangar abritant des drones appartenant aux forces armées ukrainiennes dans la région d'Odessa, dans le sud-ouest du pays.

* La Russie souhaite créer des zones tampons démilitarisées à l'intérieur de l'Ukraine autour des régions qu'elle a annexées, a déclaré un allié du président Vladimir Poutine, ajoutant qu'il pourrait être nécessaire de s'enfoncer plus profondément dans l'Ukraine si de telles zones ne pouvaient pas être mises en place.

* Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement les informations sur les champs de bataille.

RUSSIE

* Le ministère estonien des Affaires étrangères a déclaré qu'il avait décidé d'expulser un diplomate russe travaillant à son ambassade à Tallinn pour avoir "causé des divisions dans la société estonienne".

* Selon une étude économique réalisée par des experts russes, la classe moyenne russe va se réduire et les inégalités sociales s'accentuer dans les années à venir, les sanctions limitant le potentiel de croissance et compromettant les perspectives de développement.

DIPLOMATIE

* Le président du parlement russe a proposé d'interdire les activités de la Cour pénale internationale (CPI) après qu'elle a lancé un mandat d'arrêt contre M. Poutine, l'accusant de crimes de guerre. Les sénateurs américains démocrates et républicains ont exhorté l'administration Biden à partager des informations avec la CPI dans le cadre des poursuites engagées contre M. Poutine pour crimes de guerre.

* Les commandants des forces aériennes de Suède, de Norvège, de Finlande et du Danemark ont annoncé vendredi qu'ils avaient signé une lettre d'intention visant à créer une défense aérienne nordique unifiée afin de contrer la menace croissante de la Russie.