Des drones russes ont attaqué la capitale ukrainienne, Kiev, jeudi soir. Il s'agit de la quatrième attaque en autant de jours, qui soumet les habitants à des tirs et des explosions en rafale.

LES COMBATS

* Le commandement militaire ukrainien a déclaré dans son rapport de vendredi matin que 18 des 24 drones lancés par les forces russes avaient été abattus. L'armée russe a lancé 10 frappes de missiles sur les villes de Kramatorsk et Zaporizhzhia, et a également effectué 75 frappes aériennes et des dizaines d'attaques à la roquette.

* La Russie a déclaré que les États-Unis étaient à l'origine d'une prétendue attaque de drone contre le Kremlin dans la nuit de mercredi à jeudi, dans le but de tuer le président Poutine.

* Les États-Unis ont qualifié de mensonges les allégations de la Russie. L'Ukraine a également nié toute implication.

* Près de 50 attaques russes ont été repoussées le long des principaux secteurs de la ligne de front dans l'est et le sud de l'Ukraine, a déclaré jeudi soir l'état-major général des forces armées ukrainiennes. Les combats les plus violents se déroulent toujours à Bakhmut et à Maryinka, plus au sud dans la région de Donetsk.

* Reuters n'a pas été en mesure de vérifier les comptes rendus des combats.

* Un fonctionnaire russe a déclaré à l'agence de presse TASS que le niveau record des eaux pourrait faire déborder un important barrage dans le sud de l'Ukraine et endommager certaines parties de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, contrôlée par la Russie.

DIPLOMATIE/POLITIQUE

* Le personnel technique de la Turquie, de la Russie, de l'Ukraine et des Nations Unies se réunira vendredi pour discuter d'un accord autorisant l'exportation de céréales ukrainiennes sur la mer Noire, a déclaré le ministre turc de la Défense.

* Lors d'une visite au Brésil, l'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies a déclaré qu'elle encourageait le gouvernement à inclure l'Ukraine dans toute tentative de négociation visant à mettre fin à la guerre. Elle faisait référence aux commentaires du président Lula da Silva appelant l'Occident à cesser d'armer l'Ukraine pour permettre l'ouverture de pourparlers de paix.

* Poutine doit être traduit en justice pour sa guerre en Ukraine, a déclaré le président ukrainien Zelenskiy à La Haye, appelant à la création d'un tribunal pour les crimes de guerre distinct de la Cour pénale internationale.

CITATIONS

* Je ne crois pas qu'ils aient atteint le Kremlin... Notre Poutine est super. Rien ne le menace" - Zifa, un habitant de Moscou.

* Nous voulons tous voir un Vladimir différent ici à La Haye, celui qui mérite d'être sanctionné pour ses actes criminels ici, dans la capitale du droit international" - Zelenskiy

