La guerre des clans continue à Bruxelles

A l'heure où j'écris ces lignes, les dirigeants européens réunis à Bruxelles ne sont pas encore parvenus à s'entendre sur un plan de relance économique, qui doit aussi servir de terreau à un renforcement de la coopération entre états membres et, in fine, à une amélioration de l'efficacité des institutions européennes. Je vois écrit çà et là ce matin que l'absence d'accord "dans le délai imparti" était plutôt attendue et que les bons connaisseurs de la vie communautaire misaient plutôt sur un compromis en fin de mois. A croire que les chefs d'Etat européens aiment passer des nuits blanches à discuter le bout de gras.

La capacité de nos chers dirigeants à s'entendre a, pour la première fois depuis des années, véritablement la capacité de changer la donne et de remettre le Vieux continent sur de bons rails. On pourrait même rêver d'un nouveau leadership, à l'heure où les Etats-Unis traversent une crise bien plus grave qu'ils ne veulent l'admettre, où la Chine a épuisé son crédit et où le Royaume-Uni s'exclut d'à peu près tout. Les tractations bruxelloises doivent reprendre aujourd'hui à 14h00. Elles opposeraient toujours une majorité de pays du bloc à ceux dits "orthodoxes budgétairement", emmenés par les Pays-Bas. Vous savez, ce pays vertueux qui est le premier destinataire des investissements étrangers directs au monde grâce à sa fiscalité paradisiaque sa rigueur budgétaire.

Ce plan européen est la grande affaire du début de semaine, avec l'accumulation des publications de résultats trimestriels d'entreprises, dont une bonne trentaine de très grosses capitalisations comme Microsoft (mercredi) et Amazon.com (jeudi).

Le CAC40 perdait 0,4% à 5058 points peu après l'ouverture.

Les temps forts économiques du jour

Aucun indicateur majeur n'est attendu aujourd'hui sur les marchés, sauf à considérer que les prix à la production allemands de juin (8h00) vont changer la donne. Ce matin, le Japon a fait état d'une chute de plus de 26% de ses exportations en juin, en particulier vers les États-Unis (-46,6 %).

L'euro est ferme à 1,1425 USD. L'once d'or perd quelques cents à 1807 USD. Le pétrole est en repli modéré à 40,34 USD le baril de brut léger américain WTI et à 42,86 USD le baril de Brent de mer du Nord. Le rendement du T-Bond est stable à 0,62% sur 10 ans. Le Bitcoin s'échange à 9186 USD.

Les principaux changements de recommandations

Aixtron : Liberum reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 12 à 14 EUR.

Alstom : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 47 à 54 EUR.

BillerudKorsnäs : Jefferies reste à sousperformance malgré un objectif de cours relevé de 115 à 125 SEK.

Compagnie Financière Richemont : Credit Suisse réduit son objectif de cours de 55 à 54 CHF.

Daimler : AlphaValue passe de vendre à alléger avec un objectif de cours relevé de 31,40 à 38,80 EUR.

DCC : RBC passe de surperformance à performance sectorielle en visant 7400 GBp.

Ericsson : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours relevé 208 à 112 SEK. Liberum reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 101 à 115 SEK.

Getinge : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 220 à 240 SEK.

HighCo : Genesta reprend le suivi à l'achat fort en visant 6,45 EUR.

JCDecaux : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 22 à 21 EUR.

Koné : Société Générale passe d'acheter à conserver en visant 64 EUR.

Schindler : Barclays réduit son objectif de cours de 200 à 195 CHF.

Swedbank : Arctic Securities passe acheter à conserver en visant 155 SEK.

Teleperformance : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 270 EUR.

TFF Group : Berenberg passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours ajusté de 32 à 33 EUR.

Volkswagen : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 135 à 150 EUR.

L’actualité des sociétés

En France

Total adopte le statut de société européenne. Les résultats de Renault et Nissan sont "lamentables", juge Carlos Ghosn dans un entretien publié lundi dans Le Parisien. EssilorLuxottica a saisi la justice pour déterminer la façon dont GrandVision, en cours d'acquisition, a été gérée pendant la crise de la Covid-19. Airbus remporte un contrat de 550 M€ avec le Royaume-Uni pour la fourniture d'un satellite. BPCE a démenti avoir l'intention de racheter les minoritaires de Natixis, alors que le Financial Times faisait état d'une réflexion en ce sens. Rallye obtient 210 M EUR de Fimalac et rembourse toutes ses opérations de dérivés. 65,3% des droits ont été exercés en faveur d'un paiement en actions du dividende Rubis. Arkema rachète Fixatti, spécialiste des adhésifs thermocollants de haute performance. Nexans signe un accord portant sur la cession de Berk-Tek à Leviton pour 202 M$. Olympique Lyonnais Groupe vend Oumar Solet au RB Salzbourg pour 4,5 M€ hors compléments possibles. Valneva confirme sa participation au programme de réponse vaccinale au COVID-19 du gouvernement britannique. Les actionnaires de Technicolor valident le plan de restructuration. Poursuite des opérations de liquidation de SI Participations, avec un nouveau versement aux actionnaires en vue. Biosynex investit dans une société américaine détenue par Nestlé Health Science. Hoffmann Green Cement signe avec CAPREMIB un contrat exclusif de fourniture de ciments décarbonés pour ses écrans acoustiques en béton de bois. Maroc Telecom, Crédit Agricole Loire Haute Loire, Itesoft, Nanobiotix ont publié leurs comptes.

Dans le monde

Marks & Spencer va annoncer cette semaine des centaines de suppressions de postes, selon Sky News. Proximus et Eleven Sports signent un partenariat de cinq saisons pour le football belge. Walt Disney aurait sévèrement réduit ses publicités sur Facebook, un exemple de plus de la défiance suscitée par le réseau social chez les grands comptes. Le groupe néerlandais Koninklijke Philips a enregistré une contraction de ses résultats au second trimestre, mais les chiffres demeurent supérieurs aux attentes des analystes. Le piratage des comptes Twitter de plusieurs personnalités a été permis par la manipulation de salariés de l'entreprise, a révélé le groupe américain. Lockheed Martin va moderniser tous les avions de transport C130J Super Hercules de l'armée américaine dans le cadre d'un contrat de 10 ans représentant 15 Mds$. Intesa relève son offre sur UBI Banca en ajoutant 0,57 EUR par action à la partie numéraire de sa proposition. Halliburton signe un accord stratégique avec Microsoft et Accenture afin d'accroître ses capacités numériques. Le Japon cherche à inciter Taiwan Semiconductor à construire une usine sur son sol.

Ça publie. International Business Machine, Vale S.A., Koninklijke Philips, Halliburton, Julius Bär…

