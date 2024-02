par Olena Harmash

KYIV, 24 février (Reuters) - La guerre en Ukraine entre samedi dans sa troisième année, et la position de Kyiv semble plus délicate que jamais depuis le début du conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale.

Les Ukrainiens ont, contre toute attente, douché les espoirs du président russe d'une victoire rapide en repoussant l'ennemi et en évitant une défaite dans les jours qui ont suivi le début de l'offensive de grande ampleur lancée le 24 février 2022 par Vladimir Poutine.

Alors que la guerre entre dans sa troisième année, l'aide, notamment militaire, apportée à Kyiv a toutefois ralenti, ce qui a des répercussions sur le champ de bataille où la contre-offensive de l'été menée par l'Ukraine n'a pas donné les résultats escomptés, et où Moscou gagne du terrain.

Le président ukrainien, Volodimir Zelensky, accueillera samedi des dirigeants européens afin de discuter, entre autres, d'accord de sécurité et des sanctions prises à l'encontre la Russie. Il participera également à une réunion virtuelle des dirigeants du G7.

Le président américain reste un allié fidèle de l'Ukraine, bien que le projet, porté par l'administration de Joe Biden, d'une nouvelle aide militaire à l'Ukraine soit toujours bloqué par l'opposition républicaine au Congrès.

La politique des Etats-Unis à l'égard de l'Ukraine et de la guerre pourrait toutefois changer après l'élection présidentielle américaine.

Volodimir Zelensky a invité en novembre l'ancien président américain Donald Trump, fervent critique de l'aide américaine apportée à Kyiv et grand favori des primaires républicaines pour l'élection de novembre, à se rendre en Ukraine pour qu'il puisse évaluer de lui-même la situation sur place.

Le président ukrainien a également averti les responsables américains que la Russie pourrait ne pas s'arrêter aux frontières de l'Ukraine si elle remportait la guerre.

Des déclarations qualifiées d'absurdes par Vladimir Poutine, qui présente son opération comme une lutte avec les Etats-Unis, accusés par les élites du Kremlin de vouloir diviser la Russie.

Les pays occidentaux estiment quant à eux que l'invasion russe de l'Ukraine représente une agression injustifiée qui doit être repoussée.

Le président français Emmanuel Macron a rappelé vendredi le soutien de la France à l'Ukraine.

"Deux ans de guerre. Frappée et meurtrie, mais toujours debout. L'Ukraine se bat pour elle, pour ses idéaux, pour notre Europe. Notre engagement à ses côtés ne faiblira pas", a-t-il écrit dans un message publié sur X, anciennement Twitter.

Des commémorations seront organisées dans toute l'Ukraine, notamment un hommage aux personnes mortes dans la petite ville de Boutcha, où les forces russes sont accusées d'avoir commis des crimes de guerre contre des civils.

(Avec la contribution de Andrew Osborn et Mike Collett-White; version française Camille Raynaud)