La guerre en Ukraine fait souffrir de la faim 40 millions de personnes, l'Afrique en sera la première victime, selon les États-Unis.

Les États-Unis ont obtenu 4,5 milliards de dollars pour la sécurité alimentaire lors du sommet du G7, dont ils ont contribué à hauteur de 2,76 milliards de dollars.

Il est également prévu que les États-Unis contribuent à hauteur de 150 millions de dollars à une nouvelle aide humanitaire au développement en Afrique, sous réserve de l'approbation du Congrès, a-t-elle ajouté.

Les gouvernements africains ont largement évité de prendre parti dans le conflit européen, et ont refusé de se joindre aux condamnations et sanctions occidentales.

Les Africains "ne veulent pas être poussés à choisir un camp" dans une répétition de la guerre froide, mais "ont besoin de connaître les faits", a déclaré Mme Thomas-Greenfield.

Si l'énergie, le changement climatique, la pandémie et les conflits sont les causes profondes des problèmes d'approvisionnement alimentaire dans le monde, la "source la plus insidieuse" est la faim utilisée intentionnellement comme arme de guerre, a-t-elle déclaré.

"La Russie s'est systématiquement emparée de certaines des terres agricoles les plus productives d'Ukraine, gâchant les champs avec des mines et des bombes", a déclaré Mme Thomas-Greenfield.

"Indépendamment de ce que vous pensez de la Russie, nous avons tous un puissant intérêt commun à atténuer l'impact de la guerre en Ukraine sur la sécurité alimentaire", a-t-elle ajouté.

Le président français Emmanuel Macron a utilisé un langage similaire la semaine dernière lorsqu'il a décrit la crise alimentaire mondiale comme l'une des "armes de guerre" de la Russie lors d'une visite au Cameroun.

Moscou nie toute responsabilité dans la crise alimentaire et a accusé les sanctions occidentales de ralentir ses exportations de nourriture et d'engrais.

Thomas-Greenfield a réfuté cette affirmation vendredi, suggérant plutôt que la Russie avait délibérément pris des mesures pour perturber les chaînes d'approvisionnement alimentaire mondiales tout en rejetant la faute sur l'Occident.

"Nous n'avons vu aucune indication que la Russie acceptera une solution diplomatique" à la guerre en Ukraine, a-t-elle déclaré.