La guerre en Ukraine frappe les plus vulnérables d'Afrique et les coûts de l'aide s'envolent

Mais lorsque la Russie a envahi l'Ukraine en février, les chaînes d'approvisionnement mondiales se sont effondrées et le coût des matériaux de construction, du carburant et de la nourriture a grimpé en flèche en Afrique de l'Ouest. Le fondateur de l'organisation caritative, Boukary Ouedraogo, a dû prendre une décision difficile : il a arrêté la construction de la clinique alors que seules les fondations étaient posées.

Des appels similaires sont lancés à travers l'Afrique sub-saharienne, où les projets d'aide sont menacés par les retombées de la guerre en Ukraine, mettant potentiellement des millions de vies en danger.

Les agences humanitaires déjà aux prises avec des augmentations de prix généralisées dans le cadre de la pandémie affirment que la crise en Europe n'a fait qu'empirer les choses. Même le coût des aliments thérapeutiques vitaux pour les enfants souffrant de malnutrition a grimpé en flèche.

Pour aggraver le problème, certains donateurs ont détourné l'aide publique des pays les plus touchés d'Afrique pour aider à soutenir plus de six millions de réfugiés qui ont fui les combats en Ukraine.

Le Danemark a déclaré en mars qu'il réduisait de moitié son aide au Burkina Faso cette année pour accueillir les réfugiés ukrainiens. Son budget pour le Mali, voisin du Burkina, également en proie à une insurrection islamiste, a chuté de 40 %.

La Suède a également déclaré qu'elle prévoyait de détourner un milliard de dollars de son budget d'aide pour aider à couvrir le coût de l'accueil des réfugiés ukrainiens.

La clinique de Ouedraogo était désespérément nécessaire à Kaya, une ville aux rues en terre battue et aux bâtiments de brique trapus, entourée de broussailles arides. Sa population a augmenté ces dernières années, des milliers de personnes des villages environnants fuyant les attaques des militants, ce qui a mis à rude épreuve le système de soins de santé déjà rudimentaire.

"Ce qui s'est passé en Ukraine est arrivé au moment où la crise dans ce pays s'est aggravée", a déclaré M. Ouedraogo, qui dirige la Fondation BO au Burkina Faso.

"Nous espérons que tous les donateurs pourront maintenir leur attention", a-t-il ajouté. "Nous avions le sentiment que ce que nous faisions allait permettre de réduire le nombre de décès et la mortalité infantile."

NIVEAUX D'URGENCE

L'histoire est similaire au Soudan. Dans une région du sud confrontée à des conflits et à des pénuries alimentaires, une clinique pédiatrique gérée par l'organisation caritative médicale Alima, basée au Sénégal, est confrontée à un déficit de financement de 300 000 dollars en raison d'une augmentation des coûts, notamment du carburant pour le générateur de la clinique.

À ce rythme, Alima devra fermer le programme, a déclaré son directeur des opérations, Kader Issaley.

Action contre la faim, une organisation caritative présente dans toute l'Afrique, a vu le coût des denrées alimentaires telles que le riz, l'huile et le sucre augmenter de 20 à 30 % l'année dernière.

Cela réduira d'autant sa couverture, a déclaré Mamadou Diop, un représentant de son bureau d'Afrique occidentale.

"Nous devons totalement repenser notre approche", a déclaré Diop. "Nous devons décider si nous réduisons l'offre ou si nous réduisons le nombre de bénéficiaires."

Le problème ne se limite pas à l'Afrique. Le Programme alimentaire mondial (PAM) de l'ONU nourrit 13 millions de personnes par mois au Yémen, où l'économie a été anéantie par des années de guerre, mais il a réduit les rations pour 8 millions d'entre elles depuis janvier.

Il pourrait être contraint de procéder à de nouvelles coupes, après n'avoir récolté auprès des donateurs internationaux qu'un quart des 2 milliards de dollars dont il a besoin pour le Yémen cette année.

"Nous prenons la nourriture des pauvres et nourrissons les affamés", a déclaré le représentant du PAM au Yémen, Richard Ragan.

"En juin, nous devrons prendre des décisions difficiles concernant la possibilité de ne nourrir que cinq millions de personnes, celles qui sont vraiment les plus menacées", a-t-il ajouté.

UNE PORTÉE UNIQUE

Pourtant, les problèmes de l'Afrique sont d'une ampleur unique.

Les conflits en Éthiopie, en Somalie, en République démocratique du Congo et dans la région du Sahel ont forcé des millions de personnes à fuir leur foyer. Près d'un demi-milliard de personnes vivent dans une pauvreté extrême, selon la Banque mondiale.

L'Afrique de l'Ouest est à elle seule confrontée à une pénurie alimentaire sans précédent qui menace près de 40 millions de personnes, due en partie à la sécheresse et à l'impact de la guerre en Ukraine sur les prix et l'approvisionnement en nourriture.

L'impact de la hausse des coûts sur les organisations d'aide varie, selon les spécialistes de la santé.

Les petites organisations à but non lucratif qui dépendent des donateurs institutionnels tels que les gouvernements pour leurs budgets annuels peuvent avoir plus de difficultés qu'une organisation caritative plus importante telle que Médecins Sans Frontières, qui collecte des fonds par le biais de campagnes publiques.

MSF a déclaré qu'elle ne prévoyait pas de réduire ses opérations en raison de la guerre en Ukraine.

Mais peu sont à l'abri. Une baisse des financements qui a précédé la guerre en Ukraine a obligé le PAM à réduire les rations dans sept pays d'Afrique occidentale et centrale.

Au Nigeria, le pays le plus peuplé du continent, le nombre de personnes recevant une aide d'urgence du PAM est passé de 1,9 million en septembre à 650 000.

Comme le Burkina Faso et le Mali, le nord du Nigeria est également en proie à une insurrection islamiste prolongée.

Les spécialistes de la santé et les travailleurs humanitaires ont déclaré qu'il était trop tôt pour évaluer exactement l'impact sur les communautés et qu'il pourrait falloir des mois pour voir l'ampleur des dégâts causés par les coupures.

"De nouvelles pénuries de financement contribueront à aggraver la sécurité alimentaire et la nutrition dans des endroits où l'insécurité alimentaire atteint déjà des niveaux d'urgence", a déclaré le porte-parole du PAM pour l'Afrique occidentale, Djaounsede Madjiangar.

LE PIC DE PLUMPY'NUT

En Somalie, Hassan, un enfant d'un an, hurlait dans un seau en plastique bleu suspendu à une balance alors qu'un technicien médical notait son poids : 5,6 kg.

C'était une amélioration. Hassan ne pesait que 5,2 kg lorsqu'il a commencé à recevoir un traitement contre la malnutrition aiguë sévère dans une clinique gérée par des travailleurs humanitaires dans le sud du pays il y a trois mois - environ la moitié de ce qu'un garçon de son âge devrait peser.

Son rétablissement partiel est dû à une pâte d'arachide sucrée appelée Plumpy'Nut, mise au point par des scientifiques français dans les années 1990, qui est devenue une arme cruciale dans la lutte contre la malnutrition infantile.

Trois petits sachets par jour pendant six semaines peuvent suffire à ramener un enfant affamé en pleine santé, selon l'UNICEF, l'organisation caritative des Nations Unies pour les enfants.

"Avant, il était bien pire", a déclaré la mère du garçon, Hasan Habiba Mohammed Nur, en tapotant ses jambes osseuses sous un T-shirt trop grand. "Le Plumpy'Nut l'a vraiment aidé".

L'UNICEF dit dépenser 137 millions de dollars par an en aliments thérapeutiques et on estime que le marché global vaut jusqu'à 400 millions de dollars.

Mais les organismes d'aide disent que cela devient trop cher.

Au cours de l'année dernière, le coût de Plumpy'Nut a augmenté de 23 %, dont une hausse de 9 % imposée depuis le début de la crise ukrainienne, a déclaré à Reuters le principal producteur de Plumpy'Nut, Nutriset.

Dans une lettre adressée aux clients en mars pour les avertir de l'augmentation imminente des prix, il a déclaré que le coût des ingrédients tels que l'huile de palme, le lait en poudre et le lactosérum, ainsi que les emballages, notamment le laminé pour les sachets, avaient fortement augmenté. Les frais d'expédition ont également grimpé en flèche. Au total, les coûts ont augmenté de 39 %, a déclaré Nutriset.

"La guerre en Ukraine a un impact indirect sur le prix des matières premières, et les prix vont continuer à augmenter encore plus dans les semaines et les mois à venir", a déclaré Nutriset.

Ces augmentations inquiètent l'UNICEF. Il prévoit que les prix des aliments thérapeutiques augmenteront de 16 % au cours des six prochains mois en raison de l'Ukraine et des perturbations liées aux pandémies. Sans financement supplémentaire, 600 000 enfants de plus pourraient ne pas recevoir de traitement, a-t-il déclaré en mai.

Les effets se font déjà sentir, selon les travailleurs humanitaires.

Le budget d'Alima pour acheter et expédier un lot de Plumpy'Nut à un projet dans une zone appauvrie du sud-est de la République démocratique du Congo est d'environ 175 000 euros (188 000 dollars).

Mais avec l'augmentation du coût du carburant et du prix du Plumpy'Nut, l'expédition coûte maintenant 230 000 euros, a déclaré Hassan Bouziane, qui dirige la logistique chez Alima.

Il doit maintenant aller voir les donateurs pour obtenir plus d'argent, ce qui lui prend un temps précieux.

"L'impact sur les bénéficiaires sera énorme", a déclaré Bouziane. "Le traitement d'un enfant de cinq ans est de six semaines. Quand on perd deux semaines, cela représente un tiers de leur traitement."

(1 $ = 0,9333 euros)