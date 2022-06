La guerre en Ukraine pourrait durer des années, dit Stoltenberg

FRANCFORT (Reuters) - La guerre menée par la Russie en Ukraine pourrait durer des années, a déclaré le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg au journal allemand Bild am Sonntag.

"Nous devons nous préparer à ce que (ce conflit) dure des années. Nous ne devons pas relâcher nos efforts et aider l'Ukraine", a dit Jens Stoltenberg. "Et ce même si les coûts sont importants, et pas seulement apporter un soutien militaire, car les prix de l'énergie et des denrées alimentaires augmentent."

Jens Stoltenberg, a indiqué plus tôt dans la semaine que les alliés continueraient à fournir à l'Ukraine des armes lourdes et des systèmes à longue portée et qu'il s'attendait à ce qu'ils conviennent d'un nouveau programme d'aide au pays lors d'un sommet de l'Alliance prévu à Madrid les 28, 29 et 30 juin.

(Reportage Christoph Steitz; version française Camille Raynaud)