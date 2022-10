La guerre et la perspective d'une hausse des taux font grimper le dollar, tandis que l'effacement des gilts frappe les bons du Trésor.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique en dehors du Japon a chuté de 1,7 % pour atteindre son plus bas niveau en deux ans, en raison de l'aggravation de la chute des fabricants de puces et des valeurs technologiques chinoises dans le sillage des restrictions américaines à l'exportation visant à entraver le développement technologique chinois.

Le Nikkei japonais a baissé de 2 %. Les dollars australien et néo-zélandais, sensibles au risque, ont atteint leur plus bas niveau depuis 2 ans et demi.

"L'aversion au risque a dominé", a déclaré Rodrigo Catril, stratège en devises de la National Australia Bank, les nouvelles attaques russes contre les villes ukrainiennes et les craintes de récession mondiale inquiétant les marchés.

"Le sentiment n'a pas non plus été favorisé par un important mouvement de vente d'obligations mondiales de base mené par les gilts britanniques, malgré une série d'annonces destinées à calmer les marchés de la dette britannique", a-t-il ajouté.

Les rendements du Trésor ont bondi lorsque les échanges ont repris après le congé américain de lundi, les rendements à 30 ans ayant augmenté de 11 points de base pour atteindre un sommet de presque neuf ans à 3,956 %. [US/]

Les obligations du monde entier ont été touchées par la déroute des gilts, dans un contexte où l'on craint que les fonds de pension ne soient contraints de procéder à des ventes de feu et où les promesses britanniques de plus de détails fiscaux et de mesures d'urgence supplémentaires de la part de la Banque d'Angleterre n'ont guère contribué à endiguer la vente.

La toile de fond, quant à elle, est constituée de taux d'intérêt toujours plus élevés et les nerfs sont à vif avant la publication, jeudi, des données sur l'inflation aux États-Unis, qui pourraient ouvrir la voie à une nouvelle hausse importante de la Réserve fédérale en novembre.

"L'inflation est tenace, et la Fed doit aller plus loin, au-delà de ce que le marché attend", a déclaré Tai Hui, stratège en chef du marché Asie-Pacifique chez J.P. Morgan Asset Management.

Les prix des contrats à terme montrent que les traders sont positionnés pour une probabilité d'environ 90 % d'une hausse de 75 points de base de la Fed le mois prochain et pour que le taux des fonds fédéraux atteigne 4,5 % d'ici février et y reste pendant la majeure partie de 2023.

Cette perspective donne un nouvel élan aux haussiers du dollar et fait dériver le billet vert vers les sommets qu'il a atteints le mois dernier.

L'Aussie a atteint un plus bas de 2 ans et demi à 0,6260 $ lors de la session asiatique et le kiwi un plus bas de 0,5541 $. [FRX/]

L'euro a baissé de 0,2 % à 0,9685 $ et s'est rapproché de son plus bas niveau en 20 ans de septembre, à 0,9528 $. La livre sterling était sous pression et en baisse de 0,2% à 1,1025$.

Le yen japonais, à 145,75 par dollar, était à quelques pips près du niveau qui avait suscité un soutien officiel il y a quelques semaines.

Le pétrole brut Brent a légèrement baissé à 95,91 $ le baril. L'or au comptant a baissé de 0,1% à 1 663 $ l'once.