La guerre plane sur le G20 alors que la Russie rencontre ses rivaux à Bali

La préparation du rassemblement sur l'île indonésienne de Bali a été dominée par la guerre et son impact sur l'économie mondiale. De hauts responsables européens, américains et australiens ont souligné qu'il n'y aurait pas de "business as usual" au forum, sans dire ce que cela pourrait impliquer.

L'invasion de la Russie a jeté un trouble sur la présidence indonésienne du Groupe des 20 plus grandes économies cette année, avec des spéculations de boycott de la part de certains membres et un débrayage en avril lors d'une réunion des ministres des finances à Washington.

La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a déclaré jeudi en fin de journée qu'il était important pour l'hôte de "créer une atmosphère confortable pour tout le monde" et que le G20 était une occasion de progresser.

"C'est la première fois, depuis le 24 février, que tous les acteurs majeurs sont assis dans la même pièce", a-t-elle déclaré, faisant référence au moment où le début de l'invasion russe.

Un haut fonctionnaire du département d'État américain a déclaré jeudi qu'il était important d'éviter les "perturbations ou interruptions" de l'ordre du jour du G20, tout en veillant à ce que rien ne se passe qui puisse légitimer la "brutalisation" de l'Ukraine par la Russie.

La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a qualifié jeudi les actions de la Russie d'"illégales, injustes et immorales", une position qu'elle exprimera clairement lors du forum.

Le Japon fera également part de ses préoccupations concernant la guerre, a déclaré un responsable du gouvernement japonais, ajoutant qu'il discutait avec des pays partageant les mêmes idées, mais qu'aucune décision n'avait été prise concernant un débrayage au sujet de la Russie.

L'invasion de la Russie, qu'elle qualifie d'"opération militaire spéciale", a provoqué des perturbations majeures dans l'économie mondiale, avec un blocus sur les céréales ukrainiennes et des sanctions sur le pétrole et le gaz russes entraînant une crise alimentaire et une flambée mondiale de l'inflation.

L'ordre du jour de vendredi comprend une réunion à huis clos avec les principaux diplomates des pays du G20, dont la Chine, l'Inde, les États-Unis, le Brésil, la Grande-Bretagne, le Canada, le Japon et l'Afrique du Sud, ainsi que des entretiens bilatéraux en marge de la réunion. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères devrait prendre la parole lors de la réunion virtuelle.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a rencontré son homologue chinois, Wang Yi, à Bali jeudi dernier.