La guerre va réduire le PIB de l'Ukraine de plus de 45 %, selon la Banque mondiale.

La production économique de l'Ukraine va probablement se contracter d'un pourcentage stupéfiant de 45,1 % cette année, l'invasion de la Russie ayant entraîné la fermeture d'entreprises, réduit les exportations et rendu l'activité économique impossible dans de larges pans du pays, a déclaré la Banque mondiale dimanche.

La Banque mondiale prévoit également que la production du PIB de la Russie en 2022 chutera de 11,2 % en raison des sanctions financières punitives imposées par les États-Unis et leurs alliés occidentaux aux banques, entreprises publiques et autres institutions russes.

La mise à jour économique "La guerre dans la région" de la Banque mondiale https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/37268/9781464818660.pdf indique que la région d'Europe de l'Est, qui comprend l'Ukraine, la Biélorussie et la Moldavie, devrait afficher une contraction du PIB de 30,7 % cette année, en raison des chocs de la guerre et des perturbations du commerce.

En 2022, la croissance de la région d'Europe centrale, qui comprend la Bulgarie, la Croatie, la Hongrie, la Pologne et la Roumanie, sera ramenée à 3,5 %, contre 4,7 % précédemment, en raison de l'afflux de réfugiés, de la hausse des prix des produits de base et de la détérioration de la confiance qui nuisent à la demande.

Pour l'Ukraine, le rapport de la Banque mondiale estime que plus de la moitié des entreprises du pays sont fermées, tandis que d'autres fonctionnent à un rythme bien inférieur à la capacité normale. La fermeture du transport maritime de la mer Noire depuis l'Ukraine a coupé quelque 90 % des exportations de céréales du pays et la moitié de ses exportations totales.

La Banque mondiale a déclaré que la guerre a rendu l'activité économique impossible dans de nombreuses régions, et qu'elle perturbe les opérations de plantation et de récolte agricoles.

Les estimations de dommages aux infrastructures dépassant 100 milliards de dollars début mars - soit environ les deux tiers du PIB de l'Ukraine en 2019 - sont largement dépassées "car la guerre a fait rage et a causé de nouveaux dommages."

La banque a déclaré que l'estimation de la contraction de 45,1 % exclut l'impact de la destruction de l'infrastructure physique, mais a déclaré que cela marquerait la production économique future, ainsi que l'exode des réfugiés ukrainiens vers d'autres pays.

La Banque mondiale a déclaré que l'ampleur de la contraction de l'Ukraine est "soumise à un degré élevé d'incertitude" quant à la durée et à l'intensité de la guerre.

Un scénario baissier dans le rapport, reflétant de nouveaux chocs sur les prix des produits de base et une perte de confiance des marchés financiers déclenchée par une escalade de la guerre, pourrait entraîner une contraction de 75 % du PIB de l'Ukraine et une contraction de 20 % de la production de la Russie.

Ce scénario entraînerait une contraction de 9 % dans la région Europe et Asie centrale des économies de marché émergentes et en développement de la Banque mondiale - soit plus du double de la baisse prévue dans les prévisions de base.

"L'invasion russe porte un coup massif à l'économie ukrainienne et a infligé d'énormes dégâts aux infrastructures", a déclaré Anna Bjerde, vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Europe et l'Asie centrale, dans un communiqué.

"L'Ukraine a immédiatement besoin d'un soutien financier massif alors qu'elle s'efforce de maintenir son économie en activité et le gouvernement en marche pour soutenir les citoyens ukrainiens qui souffrent et font face à une situation extrême."

La Banque mondiale a déjà rassemblé environ 923 millions de dollars de prêts et de subventions pour l'Ukraine, et prépare un autre paquet de soutien de plus de 2 milliards de dollars.

"L'aide rapide du FMI et de la Banque mondiale a permis à l'Ukraine de disposer d'une marge de manœuvre budgétaire pour payer les salaires des civils, des soldats, des médecins et des infirmières, tout en respectant ses obligations en matière de dette extérieure", a déclaré la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, qui supervise la part majoritaire des États-Unis dans la Banque mondiale, aux législateurs américains lors d'une audition la semaine dernière. (Reportage de David Lawder à Washington ; Montage de Matthew Lewis et Stephen Coates)