La hausse brutale du taux suisse met les marchés en alerte avant la BOJ

La hausse brutale de 50 points de base du taux directeur de la Banque nationale suisse a entraîné le franc dans sa plus forte hausse en sept ans, a forcé le débouclage des opérations de portage et a déclenché une nouvelle vague d'inquiétude quant à la possibilité que la hausse des taux mondiaux étouffe la croissance.

Elle a également laissé la Banque du Japon complètement seule dans ses réglages de taux bas, alimentant les nerfs que les décideurs politiques les ajusteront ou les abandonneront plus tard vendredi.

Ce risque avait apporté un certain soutien au yen cette semaine, mais il a glissé et a perdu près de 1% par rapport au dollar à 133,27 par dollar dans le commerce du matin. [FRX/]

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique en dehors du Japon est tombé à son plus bas niveau en cinq semaines, entraîné par les ventes en Australie où l'ASX 200 a chuté de 2 % et était en passe de subir une baisse hebdomadaire de 7 %. Le Nikkei japonais a chuté de 2,4 %, tandis que les actions en Chine - où les hausses de taux ne sont pas une préoccupation imminente - ont fait exception avec des gains modestes.

Au cours de la nuit, le Nasdaq a chuté de 4 % et le S&P 500 de 3,3 %. Les actions mondiales sont en baisse de 5,7 % pour la semaine jusqu'à présent, en voie de réaliser la plus forte baisse hebdomadaire en pourcentage depuis plus de deux ans.

La Banque d'Angleterre a également annoncé une hausse des taux de 25 points de base dans la nuit, plus faible que prévu, ce qui n'a fait que renforcer les paris selon lesquels des hausses encore plus importantes sont à venir.

"L'argent mondial devient plus cher, et il a encore du chemin à parcourir", a déclaré Rob Carnell, économiste d'ING pour l'Asie.

Tous les yeux seront tournés vers la BOJ pendant les heures d'ouverture en Asie, avec une décision attendue entre 0230 GMT et 0400 GMT.

Les échanges sur le marché obligataire japonais, habituellement modéré, ont été sauvages ces derniers jours, les spéculateurs s'empilant pour vendre à découvert des obligations à terme et au comptant en pariant sur la capitulation de la BOJ.

Les obligations d'État japonaises à dix ans se sont négociées juste au-dessus de l'objectif de rendement de 0,25 % de la BOJ vendredi matin. [JP/]

Bien qu'il ne prévoie pas de changement, le stratège de la Deutsche Bank, Alan Ruskin, s'attend à ce que les marchés réagissent violemment à tout changement de politique. "Attendez-vous à un bond du rendement du JGB à 10 ans de 50 pb ... USD/JPY en baisse de 5 gros chiffres initialement (et) Nikkei -5%," dit-il.

UNE VOIE

Les obligations ont connu une session sauvage pendant la nuit, la dette allemande ayant chuté après la hausse des taux en Suisse et le plan de la Banque centrale européenne visant à orienter ses achats d'obligations vers les pays périphériques, avant que les craintes liées à la croissance n'effacent les pertes les plus lourdes.

Les rendements des bunds allemands à deux ans ont terminé la séance en hausse de 8,5 points de base à 1,152 % et le rendement des bunds à 10 ans a augmenté de 5 points de base à 1,703 %. [GVD/EUR]

Les données sur l'emploi et le logement aux États-Unis sont apparues molles jeudi, dans la foulée des chiffres décevants des ventes au détail, les inquiétudes ont fait chuter le dollar et aidé les Treasuries.

Les rendements de référence des bons du Trésor à 10 ans ont chuté de près de 10 points de base au cours de la nuit, mais sont remontés à 3,2461 % au cours de la matinée en Asie. Les rendements augmentent lorsque les prix baissent. [US/]

La livre sterling a augmenté de 1,4 % par rapport au dollar pendant la nuit, en prévision des hausses agressives à venir de la Banque d'Angleterre. L'euro a augmenté de 1 % et s'est maintenu autour de 1,0535 $ en Asie.

"Un phénomène sur le marché semble être une réaction au fait que si une banque centrale n'agit pas de manière agressive, les rendements et le prix du risque augmentent en fonction des hausses de taux à venir", a déclaré John Briggs, stratégiste chez NatWest Markets.

"Alternativement, les marchés peuvent simplement s'ajuster continuellement à une perspective de taux directeurs mondiaux plus élevés... étant donné que la dynamique de la politique des banques centrales mondiales est à sens unique."

Un autre facteur qui a pesé sur le dollar a été la flambée du franc suisse, étant donné qu'il est utilisé comme monnaie de financement et qu'il est souvent échangé contre des dollars avant que ceux-ci ne soient échangés contre des obligations à haut rendement - ce qui signifie que les dollars sont vendus lorsque ce commerce s'inverse.

Les craintes liées à la croissance ont entraîné le pétrole dans une brève baisse pendant la nuit avant que les prix ne se stabilisent. Les contrats à terme sur le pétrole Brent étaient en dernier lieu à 118,96 dollars le baril. L'or s'est maintenu à 1 846 $ l'once et le bitcoin est resté sous pression à 20 700 $.