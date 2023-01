La hausse de la criminalité et l'avenir sombre poussent les Rohingyas du Bangladesh à risquer leur vie en mer.

"Ils m'ont demandé à plusieurs reprises pourquoi j'avais donné leurs coordonnées personnelles à la police", a déclaré à Reuters Ismail, assis sur un tapis en plastique, les membres gauches recouverts d'un bandage et d'un tissu blancs, au camp de réfugiés de Kutupalong. "Je leur ai répété que je ne savais rien d'eux et que je n'avais fourni aucune information".

Environ 730 000 Rohingyas, une minorité majoritairement musulmane présente au Myanmar depuis des siècles mais à laquelle on refuse la citoyenneté dans la nation à majorité bouddhiste depuis 1982, ont fui au Bangladesh en 2017 pour échapper à une répression militaire. En incluant d'autres personnes ayant migré lors de vagues précédentes, près d'un million d'entre eux vivent près de la frontière dans des dizaines de milliers de huttes faites de bambou et de fines feuilles de plastique.

Un nombre croissant de Rohingyas quittent maintenant le Bangladesh pour des pays comme la Malaisie et l'Indonésie via des voyages périlleux en bateau, car la criminalité croissante dans les camps s'ajoute à des problèmes de longue date comme le manque d'opportunités d'éducation et de travail et les sombres perspectives de retour au Myanmar sous domination militaire.

Les crimes enregistrés dans les camps - notamment les meurtres, les enlèvements, les viols, les vols, le trafic d'êtres humains et le commerce de stupéfiants - sont montés en flèche ces dernières années, selon des données que la police du Bangladesh a partagées en exclusivité avec Reuters. Les meurtres ont atteint 31 en 2022, le chiffre le plus élevé depuis au moins cinq ans.

"Une série de meurtres d'hommes rohingyas, dont certains dirigeants, dans les camps a suscité la crainte et l'inquiétude de voir des groupes militants prendre le pouvoir, et les autorités locales ne pas réussir à endiguer la violence croissante", a déclaré Dil Mohammed, un dirigeant de la communauté rohingya dans les camps.

"C'est l'une des principales raisons de l'augmentation du nombre de Rohingyas qui entreprennent de dangereux voyages en mer."

La police a refusé de commenter les questions sur Ismail ou les problèmes dans les camps au-delà des données qu'elle a partagées.

Les données du HCR, l'agence des Nations unies pour les réfugiés, montrent qu'environ 348 Rohingyas seraient morts en mer en 2022, y compris dans le possible naufrage, à la fin de l'année dernière, d'un bateau transportant 180 personnes, ce qui en fait l'une des années les plus meurtrières depuis 2014. Quelque 3 545 Rohingyas ont effectué ou tenté la traversée du golfe du Bengale et de la mer d'Andaman vers des pays d'Asie du Sud-Est l'année dernière, contre environ 700 en 2021, selon le HCR.

MIEUX VAUT MOURIR EN MER

Ismail, 23 ans, a déclaré qu'il pense que les insurgés l'ont ciblé, lui et ses proches, âgés de 26 à 40 ans, après que ses cousins ont rejeté les approches répétées au cours des trois ou quatre années précédentes pour rejoindre une organisation militante, l'Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA). Ce groupe a combattu les forces de sécurité du Myanmar et certains Rohingyas affirment qu'il a recruté des combattants, souvent par la contrainte, dans les camps du Bangladesh.

Dans des lettres adressées au HCR en novembre et ce mois-ci et vues par Reuters, Ismail a déclaré avoir été témoin des meurtres de deux de ses cousins le 27 octobre.

Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante la mort des proches d'Ismail, mais son récit a été corroboré par son frère, Mohammed Arif Ullah, 18 ans. Le HCR a refusé de commenter le cas d'Ismail, invoquant des risques pour la sécurité et la vie privée.

Une douzaine d'hommes rohingyas dans les camps, qui ont parlé à Reuters sous couvert d'anonymat par crainte de représailles, ont déclaré que les militants de l'ARSA, dont l'objectif déclaré est de lutter pour et de restaurer les droits et la liberté des Rohingyas dans leur patrie ancestrale, étaient impliqués dans des activités criminelles dans les camps, notamment dans le trafic d'êtres humains et de drogue.

Un porte-parole de l'ARSA n'a pas répondu aux questions envoyées par Reuters par courriel et sur Twitter concernant le sort d'Ismail et de sa famille, ainsi que son implication présumée dans le trafic et les tentatives de recrutement de combattants dans les camps. Le groupe a déclaré sur Twitter en décembre que ses activités étaient confinées au Myanmar.

"Tous les crimes et incidents qui se produisent dans les camps... dans tous ces événements, la plupart du temps, d'innocents réfugiés rohingyas des camps sont étiquetés comme membres de l'ARSA et arrêtés de manière extrajudiciaire par les autorités", a-t-il déclaré.

Le HCR a reconnu les préoccupations relatives à la criminalité dans les camps, affirmant qu'il avait renforcé sa présence afin que les réfugiés puissent accéder à la protection et au soutien.

"Parmi les graves incidents de protection signalés au HCR figurent des enlèvements, des disparitions, des menaces ou des attaques physiques par des groupes armés et des gangs criminels impliqués dans des activités illégales", a déclaré Regina de la Portilla, chargée de communication de l'agence au Bangladesh.

Reuters n'a pas pu obtenir de manière indépendante la preuve d'un trafic de drogue par l'ARSA, bien que de précédents reportages de Reuters aient décrit comment des réfugiés avaient été attirés dans ce commerce par désespoir.

Les récits de crimes violents dans les camps de réfugiés surpeuplés ajoutent à la pression sur le Bangladesh, pays densément peuplé, qui a du mal à soutenir les Rohingyas et a demandé au Myanmar de les reprendre.

Mohammed Mizanur Rahman, commissaire bangladais chargé de l'aide aux réfugiés et du rapatriement, basé à Cox's Bazar, a déclaré que le gouvernement tentait de contrôler la criminalité, notamment par le biais d'un bataillon de police distinct posté dans les camps, mais que "les criminels s'enfuient simplement au-delà des frontières lorsque nous menons une opération".

"Pour moi, les ARSA sont des voyous, des truands, des gens sans espoir qui dépendent maintenant du trafic de drogue et de l'extorsion", a-t-il dit. "Ils n'ont pas de pays, de société, et personne ne les reconnaît. C'est pourquoi ils sont impliqués dans des crimes et la vie n'a aucun sens pour eux."

Human Rights Watch a déclaré ce mois-ci, dans un rapport basé sur des entretiens avec plus de 40 réfugiés, que le bataillon de la police armée du Bangladesh, qui a pris en charge la sécurité dans les camps en 2020, se livrait à des extorsions, des arrestations arbitraires et au harcèlement des réfugiés rohingyas. Le bataillon n'a pas répondu aux courriels demandant des commentaires.

Rahman a déclaré que le retour des Rohingyas au Myanmar était la "seule solution" à leurs problèmes. Mais la junte militaire du Myanmar, qui a pris le pouvoir par un coup d'État il y a deux ans, s'est montrée peu encline à les reprendre. Un porte-parole du gouvernement du Myanmar n'a pas pu être joint pour un commentaire.

Ismail, qui vit avec ses parents, sa femme et son frère, dit qu'il craint pour sa vie et comprend pourquoi certains Rohingyas fuient le Bangladesh.

"Il vaut mieux mourir en mer que d'être tué par des terroristes ou de mourir chaque jour en vivant dans la peur", a-t-il déclaré.

AUCUN ESPOIR DE RAPATRIEMENT

Les données de la police montrent que les crimes commis dans les camps et le nombre de Rohingyas arrêtés au Bangladesh l'année dernière étaient 16 fois supérieurs à ceux de 2017 - un bond important même après avoir pris en compte l'afflux de réfugiés. La police a arrêté 2 531 Rohingyas et enregistré 1 220 cas l'année dernière, contre 1 628 arrestations et 666 cas en 2021.

Environ 90 % des cas l'an dernier, et une proportion similaire d'arrestations, concernaient des meurtres, l'utilisation illégale d'armes, le commerce de stupéfiants, des vols, des viols, des enlèvements, des attaques contre la police et le trafic d'êtres humains. Reuters n'a pas pu déterminer combien d'entre elles ont abouti à des condamnations.

Les meurtres de 31 Rohingyas marquent une augmentation par rapport à un précédent record de 27 en 2021. Les arrestations connexes ont atteint 290, contre 97 un an plus tôt. Les cas et les arrestations liés à la drogue ont également monté en flèche.

Khair Ullah, professeur principal de langue birmane au Development Research and Action Group, une ONG, a déclaré qu'outre l'inquiétude liée à la criminalité, les réfugiés étaient frustrés parce qu'environ 90 % d'entre eux n'avaient ni éducation ni emploi.

"Ils sont inquiets pour leur avenir. Ils ne peuvent pas soutenir leurs vieux parents", a déclaré Ullah, 25 ans, qui est Rohingya et vit dans les camps. "Que se passera-t-il quand ils auront des enfants ? L'autre gros problème, c'est qu'il n'y a aucun espoir de rapatriement d'ici, alors ils essaient de quitter les camps illégalement."

UN CHOIX DIFFICILE

Reuters s'est entretenu avec plusieurs réfugiés qui sont retournés dans les camps du Bangladesh après avoir abandonné leur voyage vers la Malaisie, via le Myanmar, par appréhension.

Enayet Ullah, 20 ans, qui n'a aucun lien de parenté avec Khair Ullah, est arrivé au Bangladesh en 2017 avec sa famille. En décembre, dit-il, il a vu les corps de deux hommes rohingyas qui avaient été tués dans la zone des camps où il vit.

"Quand j'ai vu leurs corps, j'ai été traumatisé", a-t-il déclaré. "J'ai pensé que j'aurais pu mourir de cette façon. J'ai alors décidé de quitter le camp pour la Malaisie."

Prenant un bateau depuis Teknaf au Bangladesh avec neuf autres personnes dans la nuit du 13 décembre, Ullah dit avoir atteint la ville de Sittwe au Myanmar le jour suivant. Il avait pris des dispositions pour que des trafiquants l'emmènent en Malaisie pour 450 000 taka (environ 4 300 $).

"D'autres Rohingyas étaient censés nous rejoindre et ensuite un plus grand bateau partirait pour la Malaisie", a déclaré Ullah. "Ils attendaient un signal vert pour commencer le voyage. Mais mon intuition me disait que le voyage ne serait pas sûr."

Il s'est dégonflé et a demandé aux trafiquants de le renvoyer au Bangladesh pour 100 000 taka.

Ullah déplore qu'après plus de cinq ans dans les camps, sa patrie lui semble aussi lointaine que jamais.

"Pas d'éducation, pas de travail. La situation ne fera que se détériorer au fil du temps", dit-il.

Ceux qui atteignent la Malaisie - où l'on compte environ 100 000 Rohingyas - trouvent souvent une situation tout aussi désastreuse. Considérés comme des immigrants illégaux, beaucoup sont sans emploi et se plaignent du harcèlement de la police. Et la détérioration de la situation politique au Myanmar depuis le coup d'État a anéanti tout espoir de rapatriement à court terme.

Mohammed Aziz, 21 ans, a déclaré qu'il s'était retiré d'un voyage en mer vers l'Asie du Sud-Est après avoir vu des photos des bateaux utilisés par les trafiquants, et qu'il les trouvait trop petits. Il dit avoir dû payer 80 000 taka pour le voyage aller-retour entre le Bangladesh et la côte du Myanmar.

"Les gens risquent leur vie en voyageant en mer car il n'y a pas d'avenir ici et les activités criminelles augmentent", a déclaré Aziz. "Mais je les supplie de ne pas prendre cette dangereuse route maritime. Vous pouvez finir par mourir en mer."

(1 $ = 104,2300 taka)