La hausse des actions ralentit, le bitcoin repasse au-dessus de 50 000 $.

Une série d'enquêtes asiatiques sur l'industrie manufacturière ont suggéré cette nuit que les goulots d'étranglement de l'offre continuaient de se resserrer, tandis qu'en Europe, le chômage espagnol a de nouveau baissé, les données du PIB suisse ont déçu et l'inflation des prix à la production en Hongrie a atteint un niveau vertigineux de 14,8 %.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a progressé de 0,3 %, soutenu par les entreprises des secteurs du voyage, du pétrole, de l'automobile et de la chimie [.EU], mais les signes de ralentissement de la croissance mondiale et un neuvième jour de hausse de l'euro sur les dix derniers ont limité les hausses. [/FRX]

Les contrats à terme de Wall Street pointaient à nouveau modestement à la hausse, tandis que les attentes que les mesures de relance mondiales restent abondantes ont également aidé la crytocurrency bitcoin à repasser au-dessus des 50 000 dollars.

"Le marché semble croire les décideurs de la Fed pour l'instant que l'inflation est transitoire", a déclaré Justin Onuekwusi, gestionnaire de portefeuille de Legal & General Investment Management, en référence aux signaux indiquant que la banque centrale américaine ne retirera ses mesures de relance que très progressivement.

"Cela implique un environnement (de taux d'intérêt) plus bas pour plus longtemps", a-t-il ajouté, ce qui profite aux marchés, notamment aux valeurs technologiques qui présentent le plus d'attrait pour la croissance.

Les capitalisations boursières combinées de Google, Apple, Facebook et Amazon - surnommées GAFA par certains analystes amateurs d'acronymes - sont désormais plus importantes que l'ensemble de l'indice japonais Topix, qui compte près de 2 200 sociétés, ainsi que le FTSE 100 de Londres et le DAX d'Allemagne.

En Asie, l'incertitude liée aux taux de vaccination encore faibles dans de nombreuses économies de l'ANASE et à la stratégie de tolérance zéro de la Chine à l'égard du COVID-19 a maintenu les blue-chips chinoises à plat, même si les spéculations sur les mesures de relance budgétaire ont apporté un certain soutien.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a reculé de 0,1 % par rapport à son plus haut niveau en cinq semaines. Le Nikkei japonais a progressé de 0,3 %, la Corée du Sud a reculé de 1 %, tandis que l'indice des valeurs technologiques de Hong Kong a connu une quatrième journée de hausse ininterrompue.

Les contrats à terme sur le Nasdaq et le S&P 500 commençaient également à progresser, après avoir augmenté à nouveau mercredi malgré quelques hésitations tardives et de nouvelles preuves que les principaux constructeurs automobiles, comme General Motors, étaient confrontés à de graves pénuries de puces électroniques. [.N]

Wall Street a été préoccupée par l'évaluation des données sur l'emploi aux États-Unis pour le mois d'août, qui doivent être publiées vendredi, la tâche étant rendue encore plus incertaine par une lecture décevante des emplois privés ADP, mais une enquête ISM solide sur l'industrie manufacturière.

Les prévisions médianes tablent sur une forte hausse de 750 000 emplois, mais elles varient de 375 000 à 1,02 million, le rapport ADP ayant suscité des spéculations à la baisse.

Un chiffre faible sur les emplois non agricoles pourrait toutefois être positif pour les actifs à risque, car il réduirait la pression en faveur d'une réduction rapide des dépenses de la Réserve fédérale.

"Un chiffre plus proche de 400 000 plutôt que de 800 000 signifie effectivement que la condition de la Fed, à savoir de "nouveaux progrès substantiels" sur le marché du travail, prendra plus de temps pour se matérialiser, ce qui retardera la décision de réduction progressive de septembre à novembre", a déclaré Rodrigo Catril, stratège senior en matière de devises chez NAB.

"Les mauvaises nouvelles sur le marché du travail sont de bonnes nouvelles pour les actifs à risque étant donné que le punchbowl restera bien liquéfié pour un peu plus longtemps."

LES FAUCONS DE LA BCE S'ABATTENT

Au milieu des discussions sur l'emploi, les rendements du Trésor à 10 ans sont repassés sous la barre des 1,30 % et se sont éloignés du récent sommet de 1,375 %, tandis que l'indice du dollar américain a touché un plus bas d'un mois.

L'euro a également atteint son plus haut niveau depuis le début du mois d'août à 1,1856 $ et était stable à 1,1845 $.

La monnaie unique a été aidée par les commentaires belliqueux du chef de la banque centrale allemande, Jens Weidmann, qui a mis en garde contre les risques d'inflation et a appelé à un ralentissement des achats d'obligations par la Banque centrale européenne. Les décideurs de la BCE se réunissent la semaine prochaine.

En revanche, la Banque du Japon ne montre aucun signe de réduction de ses achats massifs alors que l'économie reste embourbée dans une bataille de plusieurs décennies contre la déflation.

Tout cela a contribué à maintenir le dollar ferme à 110,00 yens et confortablement à l'intérieur de la fourchette étroite de 108,71 à 110,79 qui a duré ces deux derniers mois.

Les matières premières devraient bénéficier de tout retard dans la réduction des dépenses de la Fed, ce qui a contribué à soutenir l'or à 1 812 dollars l'once, mais sans atteindre la résistance autour de 1 823 dollars.

Les prix du pétrole se sont détendus après que l'OPEP+ a accepté de s'en tenir à une politique d'ajout de 400 000 barils par jour par mois sur le marché, bien qu'elle ait également défié la pression en faveur d'une augmentation encore plus importante. [O/R]

"Ignorant les appels de la Maison Blanche pour de nouvelles augmentations de barils, nous pensons que l'OPEP+ va rester sur cette trajectoire actuelle, à moins d'une nette détérioration des perspectives de la demande", ont déclaré les analystes de RBC Capital Markets dans une note.

"De plus, nous réitérons que s'il y a un biais de prix pour la majorité des membres de l'OPEP+, c'est à la hausse étant donné les seuils de rentabilité budgétaire élevés des États membres."

Le Brent a regagné un peu de terrain dans les échanges londoniens pour s'établir à 71,60 dollars le baril, tandis que le brut américain oscillait autour de 68,50 dollars.