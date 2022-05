La hausse des commandes d'usines aux États-Unis dépasse les attentes en mars

Le département du Commerce a déclaré mardi que les commandes d'usines ont augmenté de 2,2 % en mars après une légère hausse de 0,1 % en février. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que les commandes d'usine augmenteraient de 1,1 %.

Le secteur manufacturier, qui représente 12 % de l'économie américaine, est confronté à des vents contraires à court terme en raison de la politique de tolérance zéro de la Chine en matière de COVID-19, qui entraîne des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement.

Une enquête menée lundi a montré que l'indice national d'activité des usines de l'Institute for Supply Management a baissé pour un deuxième mois consécutif en avril. L'ISM a déclaré que certains fabricants s'inquiétaient "de la capacité de leurs partenaires asiatiques à livrer de manière fiable pendant les mois d'été."

L'augmentation des commandes d'usines en mars était généralisée. Les commandes de véhicules à moteur et de pièces détachées ont rebondi de 3,0 %, ce qui suggère une amélioration de l'offre mondiale de semi-conducteurs. La Réserve fédérale a rapporté le mois dernier que les assemblages de véhicules à moteur ont bondi à un niveau record de 14 mois en mars.

Les commandes de machines, de métaux de première fusion et d'équipements, appareils et composants électriques ont augmenté. Les commandes d'ordinateurs et de produits électroniques ont également augmenté, tout comme celles de produits métalliques manufacturés.

Les expéditions de produits manufacturés ont augmenté de 2,3 % après avoir augmenté de 1,1 % en février. Les stocks dans les usines ont augmenté de 1,3 %. Les commandes non exécutées ont augmenté de 0,4 % après avoir progressé de 0,5 % le mois précédent.

Le département du Commerce a également indiqué que les commandes de biens d'équipement hors défense, à l'exclusion des avions, qui sont considérées comme une mesure des plans de dépenses des entreprises en matière d'équipement, ont rebondi de 1,3 % au lieu de 1,0 % comme indiqué précédemment le mois dernier.

Les livraisons de ces biens d'équipement dits de base, qui sont utilisés pour calculer les dépenses d'équipement des entreprises dans le rapport sur le produit intérieur brut, ont augmenté de 0,4 % en mars au lieu de 0,2 % comme indiqué précédemment.

Les fortes dépenses d'équipement des entreprises ont contribué à soutenir la demande intérieure au premier trimestre, même si le PIB s'est contracté à un taux annualisé de 1,4 % au cours de cette période.