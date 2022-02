La hausse des coûts oblige Campari à mettre son objectif de marge en veilleuse

L'assombrissement des perspectives de prix et de rentabilité a affecté les actions de Campari, qui ont clôturé en baisse de près de 10 %, à leur plus bas niveau depuis plus d'un an.

Le PDG de Campari, Bob Kunze-Concewitz, a déclaré que les ajustements de prix commenceront en avril et varieront largement d'un marché à l'autre et d'une marque à l'autre.

"Nous prenons normalement des augmentations de prix à partir du deuxième trimestre et nous nous y tiendrons", a-t-il déclaré à Reuters lors d'un entretien téléphonique.

Les prix des marques d'apéritifs du groupe et de certains alcools bruns pourraient connaître les ajustements les plus importants, mais, malgré ce mouvement, les gains ciblés sur la rentabilité seront retardés d'un an, a déclaré le groupe mercredi.

Le fabricant des amers Aperol et Campari avait prévu que la marge brute s'améliorerait d'environ 70 points de base cette année, mais a prévenu que la hausse des coûts signifiait que cela ne se concrétiserait pas et que la marge opérationnelle serait probablement stable en 2022.

L'emballage est responsable d'environ la moitié des augmentations de coûts, a déclaré le directeur financier Paolo Marchesini, citant le verre pour les bouteilles de boissons comme la première cause. L'agave, un ingrédient clé de la tequila, et le sucre sont d'autres sources d'inflation.

"Nous nous attendons à ce que les deux premiers trimestres de cette année soient difficiles, mais ensuite les choses s'amélioreront... nous pensons que l'inflation des coûts est temporaire", a déclaré M. Marchesini aux analystes.

"LES ANNÉES FOLLES

Campari a fait état d'une hausse de près de 26% de ses ventes à périmètre constant à 2,17 milliards d'euros en 2021, aidée par l'augmentation des achats en ligne de spiritueux et la consommation de cocktails à domicile.

Le bénéfice d'exploitation ajusté, ou bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT), s'est établi à 435 millions d'euros, en hausse de 42% à périmètre constant.

Kunze-Concewitz a déclaré à Reuters que la pandémie avait probablement changé les habitudes de consommation de façon permanente.

"Il y a ce que j'appelle la 'convivialité de la revanche', comme les années folles... quand les gens veulent profiter au maximum de leur temps libre, faire la fête avec leurs amis à la maison ou sortir quand ils sont autorisés à sortir", a-t-il dit en faisant référence à un siècle en arrière.

Il a également déclaré que le verrouillage a forcé les gens à apprendre à faire leurs propres cocktails après avoir commandé leurs boissons en ligne.

"Je suis étonné de voir à quel point les gens peuvent être compétitifs en matière de cocktails", a-t-il déclaré.

L'exposition du groupe à la Russie et à l'Ukraine ne représente que 3 % du total des ventes, mais les tensions géopolitiques pourraient avoir un impact négatif sur le sentiment des consommateurs et l'économie, a-t-il ajouté.