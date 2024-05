Les actions européennes ont progressé tôt ce lundi, mais sont restées dans une fourchette, les gains dans les actions liées aux matières premières étant compensés par l'incertitude concernant les perspectives des taux d'intérêt.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a augmenté de 0,1% à 0716 GMT, se situant en dessous des records atteints la semaine dernière.

Les mineurs et le pétrole et le gaz ont augmenté de 0,8% et 0,7%, respectivement, menant les gains parmi les secteurs européens alors que les prix du cuivre ont atteint des records aidés par les mesures de soutien à l'immobilier de la Chine et des données industrielles meilleures que prévu.

Les prix de l'or ont également atteint de nouveaux sommets, tandis que les prix du brut ont légèrement augmenté en raison de l'incertitude politique qui règne dans les principaux pays producteurs de pétrole, notamment l'Iran et l'Arabie saoudite.

Les rendements des obligations souveraines de la zone euro ont augmenté après que les responsables de la Banque centrale européenne et de la Réserve fédérale ont indiqué que la voie de l'assouplissement monétaire restait incertaine, ce qui a contré l'impact positif de la hausse des prix des matières premières sur les actions. (Reportage de Sruthi Shankar à Bengaluru ; rédaction de Nivedita Bhattacharjee)