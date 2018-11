La hausse des nuitées hôtelières s'est poursuivie en septembre

Zurich (awp) - Après un mois d'août faste pour l'hôtellerie suisse, l'embellie s'est poursuivie en septembre. Le nombre de nuitées a augmenté de 3,2% au regard du mois correspondant de l'an passé. La hausse a aussi bien concerné les hôtes helvétiques qu'étrangers.

Sur le mois sous revue, un total de 3,68 millions de nuitées a été recensé, indique vendredi l'Office fédéral de la statistique (OFS). L'augmentation est également nette après neuf mois: depuis janvier, les nuitées ont progressé de 3,7% par rapport à la période correspondante de l'an dernier à 30,9 millions de nuitées.

La hausse des nuitées se poursuit ainsi mois après mois sans discontinuer depuis mars 2017. Le relatif affaiblissement du franc par rapport à l'euro n'est pas resté sans effets sur les visiteurs en provenance du Vieux Continent.

Les hôtes étrangers ont représenté plus de la moitié des visiteurs séjournant dans les hôtels helvétiques, avec 1,99 million de nuitées, contre 1,69 million pour les Suisses. Côté visiteurs étrangers, les Allemands arrivent une fois de plus nettement en tête (366'290 nuitées), devant ceux des Etats-Unis (278'488) en forte hausse de près de 35'000 et du Royaume-Uni (154'388).

Fort recul des visiteurs des Pays du Golfe

Les visiteurs venus de Chine (sans Hong-Kong) ont également été nettement plus nombreux à séjourner en Suisse (146'010, +25'382), devançant les Français (96'582), dont les nuitées ont cependant subi un très léger tassement (-262). Il en est allé de même pour les hôtes italiens (68'056) avec toutefois un recul plus marqué de 3100 unités.

Mais le plus fort recul est à mettre au compte des hôtes des Pays du Golfe, dont les 71'230 nuitées ont dégringolé de plus de 31'000. La chute apparaît encore plus rude au regard du mois précédents, ces hôtes ayant alors généré pas moins de 281'000 nuitées

Après neuf mois, les Allemands représentent également les premiers hôtes étrangers en Suisse avec 3,14 millions de nuitées (+ 110'000), devant les Américains (1,83 million), les Britanniques (1,35 million) et les Chinois (1,09 million). Les Français (995'000) pointent au 5e rang, devant les citoyens des Pays du Golfe (819'000).

Toujours après neuf mois, la hausse des nuitées reste particulièrement sensible dans le canton de Zurich (+5,9%). Mais avec un total de 4,1 millions d'unités, Zurich reste devancé par Berne (plus de 4,5 millions de nuitées, + 4,7%) et les Grisons (4,24 millions, +5,6%).

Le Valais continue à très bien se porter, avec un essor de 5,2% à 3,43 millions de nuitées, tout comme Genève (+4,8% à 2,45 millions). Le Jura (-1% à 79'476), Neuchâtel (-0,3% à 179'600) et Fribourg (-2,9% à 339'165) évoluent à l'opposé de la tendance nationale, tout comme le Tessin: -6,6% à 1,89 million. Vaud tient bien son rang, avec 2,29 millions de nuitées (+0,5%).

vj/al