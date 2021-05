La hausse des prix à l'importation et à la production s'est poursuivie en avril

Zurich (awp) - L'indice des prix à la production et à l'importation (PPI) a poursuivi sa progression en avril, augmentant de 0,7% en l'espace d'un mois. En variation annuelle, leur croissance s'est inscrite à 1,8%.

Sur le mois sous revue, l'indicateur s'est hissé à 101,6 points (décembre 2020 = 100), indique lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS). La hausse reflète tout particulièrement le renchérissement des produits informatiques, électroniques et optiques, des machines, des métaux, des produits semi-finis en métaux et des produits métalliques.

Du côté des prix à la production, l'augmentation s'explique par le renchérissement des montres, des machines, des produits métalliques, ainsi que des métaux et produits semi-finis en métaux. Les équipements électriques, les instruments et fournitures à usage médical et dentaire, la viande et les produits carnés ainsi que les porcs de boucherie ont également renchéri.

Pour ce qui est de l'indice des prix à l'importation, l'OFS a observé des tarifs plus élevés par rapport à mars 2021 pour les métaux et produits semi-finis en métaux, les machines, les produits métalliques, les produits informatiques, électroniques et optiques, les carburants et les équipements électriques. Le même constat vaut aussi pour les meubles, les instruments et fournitures à usage médical et dentaire, les légumes, melons et pommes de terre.

En revanche, les prix des hydrocarbures ont diminué.

En variation annuelle, l'indice des prix à la production a crû de 0,7% à 100,8 points, alors que celui pour les produits importés a bondi de 4,1%.

