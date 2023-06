La hausse des prix à la consommation hebdomadaires en Russie s'est fortement accélérée ce mois-ci, selon des données publiées mercredi, ce qui justifie la décision de la banque centrale de maintenir une position hawkish à l'approche de sa prochaine réunion sur les taux d'intérêt qui aura lieu vendredi.

La banque centrale devrait maintenir son taux directeur à 7,5 % cette semaine, les risques d'inflation persistants, notamment la pénurie de main-d'œuvre, la hausse de la demande des consommateurs et la faiblesse du rouble, empêchant la banque d'alléger le coût de l'emprunt.

Les prix à la consommation ont augmenté de 0,21 % au cours de la semaine qui s'est achevée le 5 juin, selon Rosstat, contre une hausse de 0,08 % la semaine précédente. Depuis le début de l'année, les prix ont augmenté de 2,48 %, selon Rosstat, un rythme plus lent que celui de la même période en 2022.

Dans une autre série de données publiées mercredi, le ministère de l'économie a déclaré que l'inflation s'élevait à 2,68 % sur une base annuelle.

L'inflation annuelle à deux chiffres a frappé la Russie l'année dernière, peu après l'envoi de ses forces armées en Ukraine le 24 février 2022, une action qui a suscité des sanctions occidentales radicales.

Les prix des voitures neuves produites dans le pays ont augmenté de 1,52 % au cours de la semaine, selon les données. Les prix des billets d'avion en classe économique, des sanatoriums et des maisons de vacances ont également fortement augmenté à l'approche des vacances d'été.

La pression inflationniste a été modérée en mai, plus faible qu'en avril, mais les données du début du mois de juin suggèrent que les avertissements de la banque centrale concernant l'inflation à venir étaient corrects.

Si la croissance de l'activité de consommation est limitée et que les attentes inflationnistes des ménages diminuent, la Banque de Russie pourrait adoucir son discours lors des prochaines réunions et abaisser les taux plus tard dans l'année, a déclaré Sofya Donets de Renaissance Capital.

"La possibilité d'un resserrement de la politique monétaire à court terme en réponse à l'augmentation de l'incertitude géopolitique ou à la réalisation d'autres risques pro-inflationnistes demeure", a-t-elle ajouté.

L'inflation annuelle en Russie a baissé en dessous de l'objectif de 4 % de la banque centrale ces dernières semaines en raison de cet effet de base élevé, mais elle devrait repartir à la hausse.

La banque prévoit que l'inflation finira cette année entre 4,5 % et 6,5 % et elle est déterminée à ramener la hausse des prix à son objectif de 4 % en 2024.