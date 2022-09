La hausse des prix de l'énergie pourrait alimenter l'agitation sociale en Europe cet hiver

L'Allemagne et la Norvège font partie des économies développées qui connaissent des perturbations de la vie quotidienne en raison d'actions syndicales, une tendance déjà observée au Royaume-Uni, a déclaré à Reuters Torbjorn Soltvedt, principal analyste de Verisk Maplecroft.

Le dernier rapport de Verisk sur son indice de troubles civils a révélé que plus de 50 % des presque 200 pays couverts ont connu une augmentation du risque de mobilisations de masse entre le deuxième et le troisième trimestre de 2022, soit la plus grande quantité de nations depuis que le cabinet a publié l'indice en 2016.

La liste des pays présentant la plus forte augmentation prévue du risque comprend la Bosnie-Herzégovine, la Suisse et les Pays-Bas, selon le rapport publié vendredi.

"Au cours de l'hiver, il ne serait pas surprenant que certaines des nations développées d'Europe commencent à voir des formes plus graves de troubles civils", a déclaré Soltvedt.

Augmentation mondiale des troubles civils :

La guerre que mène la Russie en Ukraine depuis le 24 février a accéléré la hausse des prix des denrées alimentaires, qui ont atteint un record historique en février et à nouveau en mars. Les prix de l'énergie ont également fortement augmenté, l'Europe se retrouvant au centre des retombées. La Russie qualifie ses actions en Ukraine d'"opération militaire spéciale".

"Et nous avons encore certaines des retombées de la pandémie de COVID qui jouent, avec les perturbations existantes de la chaîne d'approvisionnement", a ajouté l'analyste en chef Jimena Blanco.

Les sécheresses dévastatrices et les faibles niveaux d'eau liés au changement climatique dans de nombreuses régions du monde ont exacerbé les prix élevés des aliments et de l'énergie.

Des mouvements pacifiques aux protestations violentes, la hausse des prix des denrées alimentaires de base a également expliqué l'augmentation du mécontentement social qui traverse les marchés développés et émergents, selon le rapport.

L'île Maurice, Chypre et l'Ukraine ont connu la plus forte augmentation des troubles sociaux au troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre, la Russie occupant la septième place et la Norvège la treizième place de la liste.