La hausse des prix de l'immobilier à Dubaï devrait encore ralentir en 2023 - Betterhomes

Les prix devraient augmenter d'environ 5 % cette année, après avoir grimpé de 11 % en 2022, ce qui constitue en soi un ralentissement par rapport à une hausse de 21 % en 2021, a déclaré à Reuters Richard Waind, directeur général du groupe Betterhomes.

" Les taux d'intérêt (plus élevés) n'ont pas supprimé la demande sous-jacente. Mais ils ont certainement un impact sur la volonté et la capacité des gens à payer plus pour des propriétés", a déclaré Waind, bien qu'il ait dit que le marché a pris la hausse des taux et un dollar fort "dans leur foulée jusqu'à présent".

"Nous sommes évidemment moins exposés aux taux d'intérêt ici grâce à la prévalence des achats en espèces. Ainsi, au Royaume-Uni, aux États-Unis, les achats en espèces représentent quelque part entre 20 et 40 % de toutes les transactions. Ici, c'est environ 70 %", a-t-il ajouté.

Le secteur immobilier de Dubaï a bondi en 2020, car il s'est rouvert pendant la pandémie avant la plupart des grandes villes et les riches acheteurs se sont arrachés les unités de luxe, stimulant un secteur qui était atone depuis le crash des prix du pétrole de 2014-15.

Les Russes ont été les principaux acheteurs non-résidents de Betterhomes en 2022, représentant 15% des transactions, suivis des Britanniques avec 12%, des Indiens avec 11%, des Italiens 7% et des Français 4%. Les acheteurs du Pakistan étaient sixièmes, le Liban septième, la Chine huitième, les États-Unis et le Canada neuvième et le Kirghizistan dixième, a indiqué Betterhomes dans un rapport.

Les Russes ont afflué après la guerre en Ukraine et se sont arrachés des propriétés dans certaines des zones les plus recherchées de Dubaï, comme Palm Jumeirah et Downtown.

Parmi les résidents de Dubaï, les Indiens ont été les principaux acheteurs, suivis des Britanniques, des Russes, des Italiens et des Canadiens. Les étrangers constituent la majorité de la population des Émirats arabes unis.

Les ventes d'appartements ont bondi de 73 % l'année dernière en termes de volume, tandis que les villas - qui ont été à l'origine du début de la reprise en 2020 - n'ont connu qu'une hausse de 3 % des volumes, "principalement en raison d'un manque d'offre, tant sur les marchés prêts à l'emploi que sur les marchés hors plan", indique Betterhomes dans son rapport.

Les craintes d'une offre excédentaire pèsent depuis longtemps sur le secteur qui a vu une bulle immobilière éclater en 2009-2010, entraînant une chute des prix de plus de la moitié.

L'année dernière, 34 000 nouvelles unités ont été ajoutées, selon Betterhomes. Waind prévoit 30 000 à 35 000 nouvelles unités en 2023, ce qu'il considère comme "un manque d'offre sur ce marché avec la croissance démographique".