La hausse des prix de l'immobilier au Royaume-Uni s'arrêtera l'année prochaine, mais aucun crash important n'est prévu - sondage Reuters

Comme dans une grande partie du monde, l'inflation a grimpé en flèche en Grande-Bretagne et la Banque d'Angleterre poursuit donc une série d'augmentations des taux d'intérêt au moment même où l'économie glisse vers une récession. Cela a creusé un trou plus important dans le portefeuille des consommateurs endettés.

Les prix de l'immobilier ont baissé pour la première fois en 28 mois en octobre, selon une enquête de la Royal Institution of Chartered Surveyors, qui a également montré que les attentes concernant les prix de l'immobilier dans 12 mois se sont effondrées.

Ils baisseront de 4,7 % l'année prochaine à l'échelle nationale, marquant la première baisse annuelle depuis plus de dix ans, après avoir probablement augmenté de 6,3 % cette année, selon le sondage réalisé du 8 au 24 novembre auprès de 20 spécialistes du marché immobilier.

"Il y a un rééquilibrage mais rien de comparable à ce que nous avons vu après la crise financière mondiale. L'offre reste relativement restreinte, ce qui contribue à soutenir les prix", a déclaré Chris Druce de l'agence immobilière Knight Frank.

Pendant la crise financière, les prix des logements ont chuté d'environ 19 % entre le sommet et le creux de la vague, mais ils ont depuis grossièrement doublé, selon les données du Land Registry.

Le constructeur de maisons britannique Taylor Wimpey Plc a déclaré au début du mois qu'il construirait moins de maisons cette année que prévu initialement, tandis que son rival Persimmon Plc a déclaré qu'il s'attendait à ce que les ajouts de terrains en 2023 soient nettement inférieurs, ce qui affectera probablement l'offre.

Les prix connaîtront une reprise modeste et augmenteront de 1,0 % en 2024 - loin derrière les prévisions d'inflation générale - puis de 3,5 % en 2025.

Interrogés sur la probabilité d'un effondrement des prix dans l'année, neuf des 16 répondants ont répondu qu'elle était élevée ou très élevée. Sept ont répondu qu'elle était faible ou très faible. Cependant, bon nombre de ceux qui ont déclaré que la probabilité était élevée ont noté qu'il s'agirait davantage d'une correction que d'un krach.

"Nous voyons une correction d'un an en 2023, avec les performances économiques et les chiffres de l'emploi un peu meilleurs que prévu. 2023 sera une année très difficile, mais la vie semblera semi-normale en 2024", a déclaré Tony Williams du cabinet de conseil Building Value.

La BoE a augmenté le taux d'escompte de 0,10 % à 3,00 % en moins d'un an, un niveau record à l'époque de la pandémie, et devrait ajouter 50 points de base supplémentaires le mois prochain, selon un autre sondage Reuters, ce qui rendra les emprunts encore plus chers.

Lorsqu'on leur a demandé de combien les prix baisseraient du sommet au creux de la vague, la réponse médiane a été de 10 %, mais cela ne serait toujours pas suffisant pour rendre le logement abordable - en tant que groupe, les analystes ont déclaré que les prix devraient baisser de 15 % pour y parvenir.

Les prévisions du pic au creux se situaient dans une fourchette de 2,0 % à 17,5 %.

En évaluant la valeur des prix des logements nationaux sur une échelle de 1 à 10 allant d'extrêmement bon marché à extrêmement cher, la réponse médiane des analystes était de 8, en hausse par rapport à l'estimation de 7 du mois d'août. À Londres, elle est restée inchangée à 8.

À Londres, habituellement soutenue par les investissements étrangers et une pénurie d'offre, la prévision médiane a montré que les prix baisseraient de 7,0 % l'année prochaine. Ils stagneront ensuite en 2024 et augmenteront de 4,0 % en 2025, selon le sondage.

Les prévisions pour l'année prochaine se situaient dans une large fourchette, allant d'une baisse de 12,5 % à une hausse de 4,0 %, soulignant l'incertitude du marché.

"Les prix doivent encore baisser à Londres en raison de problèmes d'accessibilité exacerbés. Les nouvelles constructions sont également susceptibles de s'effondrer à Londres car l'inflation des coûts de construction et la réduction du financement du développement commencent à mordre", a déclaré Mark Farmer de Cast Consultancy.

