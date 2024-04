Certains signes indiquent que la hausse du prix au comptant du gaz naturel liquéfié (GNL) destiné à l'Asie, qui a atteint son plus haut niveau en trois mois, commence à freiner la demande d'acheteurs sensibles aux prix, tels que l'Inde.

Le prix au comptant du GNL a atteint 10,50 dollars par million d'unités thermiques britanniques (mmBtu) au cours de la semaine qui s'est achevée le 19 avril, soit le niveau le plus élevé depuis le 19 janvier, et une augmentation de 26,5 % par rapport au niveau le plus bas atteint jusqu'à présent en 2024, à savoir 8,30 dollars, au début du mois de mars.

La récente augmentation du prix a été davantage motivée par des préoccupations concernant l'offre, le conflit en cours au Moyen-Orient alimentant les craintes que les expéditions du Qatar, troisième exportateur mondial de GNL, puissent être interrompues.

Jusqu'à présent, ces craintes ne se sont pas encore concrétisées, mais les coûts des expéditions de GNL ont augmenté car les navires à destination de l'Europe évitent la mer Rouge, où le groupe Houthi du Yémen, allié à l'Iran, a lancé des attaques de missiles contre plusieurs navires, bien qu'aucun d'entre eux n'ait été un transporteur de GNL.

Le prix au comptant dépassant à nouveau les 10 dollars par mmBtu, il a atteint des niveaux qui, par le passé, ont incité des acheteurs tels que l'Inde, et même la Chine, premier importateur mondial de GNL, à réduire leurs achats.

En effet, à ces niveaux de prix, le GNL importé a du mal à concurrencer les autres combustibles sur les marchés intérieurs.

Les importations indiennes de GNL pour le mois d'avril sont estimées à 1,90 million de tonnes métriques par le cabinet d'analyse Kpler, ce qui représente une baisse par rapport aux 2,26 millions de tonnes métriques importées en mars et aux 1,98 million de tonnes métriques importées en avril de l'année dernière.

Les données de LSEG évaluent les arrivées de GNL de l'Inde en avril à 1,79 million de tonnes, soit le niveau le plus bas en quatre mois, en baisse par rapport aux 2,27 millions de mars et aux 1,88 million d'avril 2023.

Les importations chinoises de combustible super réfrigéré sont estimées à 6,14 millions de tonnes en avril par Kpler, en baisse par rapport aux 6,64 millions de mars, mais en hausse par rapport aux 5,31 millions d'avril de l'année dernière.

Les importations chinoises de GNL au cours du premier trimestre 2024 ont été importantes, très probablement en raison des prix au comptant moins élevés qui ont prévalu pendant la majeure partie de la période d'achat, mais aussi en raison de la reprise de certaines parties de l'économie, en particulier de l'industrie manufacturière.

L'indice officiel des directeurs d'achat a atteint 51,6 en mars, son plus haut niveau depuis 13 mois, et a passé les cinq derniers mois en territoire positif, au-dessus du niveau de 50 qui sépare l'expansion de la contraction.

L'amélioration de la situation économique en Chine pourrait contribuer à stimuler la demande de GNL, mais la hausse des prix est également susceptible de constituer un obstacle.

Beaucoup dépendra de la disponibilité d'alternatives, et il est intéressant de noter que la production nationale de gaz naturel de la Chine a également fortement augmenté, avec une production au premier trimestre de 63,19 milliards de mètres cubes, en hausse de 5,2 % par rapport à la même période en 2023.

LE JAPON EN FORCE

Les économies développées d'Asie qui importent du GNL ont tendance à être moins sensibles à la hausse des prix, car la majeure partie des importations est garantie par des contrats à long terme, et les importations de GNL sont largement stables.

Selon les estimations de Kpler, le Japon, deuxième acheteur mondial de GNL, a importé 5,12 millions de tonnes en avril, soit une baisse par rapport aux 5,96 millions de mars, mais une hausse par rapport aux 4,98 millions d'avril de l'année dernière.

Les importations japonaises de GNL suivent généralement un schéma saisonnier : elles augmentent pendant les périodes de pointe de la demande en hiver et en été, mais diminuent pendant les saisons intermédiaires.

La Corée du Sud, troisième importateur mondial de GNL, devrait enregistrer des arrivées de 4,12 millions de tonnes en avril, contre 3,93 millions en mars et 3,23 millions en avril de l'année dernière.

Comme pour le Japon, les importations de la Corée du Sud pourraient diminuer le mois prochain en raison des habitudes d'achat saisonnières.

Dans l'ensemble, les volumes d'importation de GNL en Asie devraient diminuer au cours des prochains mois, en raison à la fois de la baisse saisonnière habituelle de la demande des économies développées et des prix au comptant plus élevés qui dissuadent certains pays en développement d'acheter du GNL.

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.