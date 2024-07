Le salaire de base moyen des travailleurs japonais a augmenté en mai à son rythme le plus rapide depuis 31 ans, selon des données publiées lundi, signe que les hausses de salaire exceptionnelles proposées par les entreprises lors des négociations salariales annuelles sont progressivement répercutées sur les ménages.

Cependant, les salaires réels corrigés de l'inflation ont chuté pour le 26e mois consécutif, un record, en raison de l'affaiblissement du yen et de l'augmentation des prix des matières premières qui ont fait grimper le coût des importations, compliquant ainsi les efforts de la Banque du Japon (BOJ) pour normaliser sa politique monétaire.

Le salaire de base, ou salaire régulier, a augmenté en moyenne de 2,5 % en mai par rapport à l'année précédente, soit le rythme le plus rapide depuis janvier 1993, au moment de l'éclatement de la bulle spéculative japonaise.

Cette augmentation, plus importante que la hausse révisée de 1,6 % enregistrée en avril, reflète les fortes hausses des salaires mensuels convenues par les syndicats et le patronat lors des négociations annuelles sur l'emploi.

"Les données soulignent la dynamique croissante des salaires au Japon. Alors que les salaires réels continuent de baisser, ils commenceront probablement à augmenter en juillet", a déclaré Yoshimasa Maruyama, économiste en chef du marché chez SMBC Nikko Securities.

Les salaires nominaux, ou la moyenne des gains totaux en espèces par travailleur, ont augmenté de 1,9 % pour atteindre 297 151 yens (1 850 $), ce qui représente une accélération par rapport à la hausse de 1,6 % du mois précédent et la plus forte augmentation en glissement annuel depuis 11 mois.

Mais une fois ajustés à l'inflation, les salaires ont baissé de 1,4 % en mai, après une baisse révisée de 1,2 % en avril.

Certains signes indiquent que l'aggravation de la pénurie de main-d'œuvre au Japon conduit à des hausses de salaires plus généralisées. Les augmentations salariales dans les entreprises de 30 salariés ou plus ont dépassé l'inflation pour la première fois en 26 mois, bien que lorsque les très petites entreprises de cinq salariés ou plus sont incluses, les augmentations salariales restent à la traîne de l'inflation.

La rémunération horaire des travailleurs à temps partiel a augmenté de 4,0 % en mai par rapport à l'année précédente, dépassant la hausse de 2,7 % enregistrée par le personnel à temps plein.

(1 $ = 160,6700 yens) (Reportage de Tetsushi Kajimoto ; Rédaction de Leika Kihara ; Montage d'Edwina Gibbs)