La hausse des taux d'intérêt est un coup dur pour les banques européennes

L'année dernière, les banques centrales ont mis fin à une décennie de taux d'intérêt très bas, la Réserve fédérale américaine puis la Banque centrale européenne s'orientant vers un resserrement.

Deux des plus grands créanciers européens de prêts aux entreprises et de prêts hypothécaires, le suédois SEB et l'espagnol Sabadell, ont récemment dévoilé de solides bénéfices pour 2022, car cette tendance a permis aux prêts d'augmenter les bénéfices.

Mais si la hausse des taux est une bonne nouvelle pour les bénéfices des banques, elle annonce un ralentissement dans une économie frappée par la guerre et l'emballement des prix qui comprime les emprunteurs et pourrait piquer les bulles de prix, notamment dans l'immobilier.

"D'un côté, les taux d'intérêt augmentent, ce qui est une bonne chose et aide les banques", a déclaré Jérôme Legras d'Axiom Alternative Investments. "Mais les perspectives économiques sont incertaines, et le risque de pertes de crédit élevé."

"Les investisseurs seront très attentifs à ce que les banques disent sur l'avenir, car ils veulent qu'elles continuent à verser des dividendes."

Les principaux créanciers européens, dont l'UBS suisse, l'UniCredit italien et la banque néerlandaise ING, révéleront comment cette tendance les affecte lorsqu'ils présenteront leurs résultats 2022 dans les prochains jours.

La Grande-Bretagne, l'un des plus grands marchés du crédit de la région, où les taux ont augmenté le plus rapidement d'Europe occidentale, est un baromètre pour le marché.

Les banques britanniques ont signalé qu'elles s'attendaient à ce que leurs bénéfices augmentent en 2023 malgré la précarité de l'économie - NatWest, l'un des plus grands créanciers de détail, prévoit d'augmenter ses rendements sur fonds propres, une mesure clé de la rentabilité.

Les autres grandes banques britanniques HSBC, Standard Chartered et Barclays dévoilent leurs résultats plus tard en février.

PRECARIOUS

En arrière-plan, les ennuis menacent.

Au dernier trimestre 2022, 23 885 décisions de justice ont été rendues à l'encontre d'entreprises britanniques qui devaient de l'argent, soit une augmentation de plus de la moitié par rapport à l'année précédente et un signe de détresse croissante parmi les petites entreprises, selon la société de recouvrement d'entreprises Begbies Traynor Group.

"C'est un peu un paradoxe pour les banques car... elles servent des clients qui se débattent au jour le jour", a déclaré Tom Merry, consultant en stratégie bancaire chez Accenture.

Le marché immobilier britannique vacille également. Les prix des maisons ont chuté de 2,5 % au quatrième trimestre de l'année dernière, soit la plus forte baisse sur trois mois depuis la crise financière.

Dans le sillage du chaos du marché déclenché par les plans de réduction des impôts de l'ancien Premier ministre Liz Truss en septembre, les créanciers ont retiré environ 1 700 produits hypothécaires en une semaine, avant de les réintroduire à des taux supérieurs de 1 à 2 points de pourcentage. Cela va nuire aux emprunteurs.

Les valeurs des biens immobiliers commerciaux, tels que les bureaux, ont également chuté, perdant plus de 13 % en moyenne en 2022, selon l'indice mensuel de CBRE.

Les craintes des investisseurs, et les tentatives de retrait d'argent, ont conduit BlackRock, M&G et d'autres à mettre en attente certains retraits de fonds immobiliers. Quelque 15 milliards de livres d'actifs sont dans les limbes.

Jackie Bowie, de la société de gestion des risques Chatham Financial, a déclaré que les banques risquaient de devoir injecter davantage d'argent dans des investissements immobiliers coûteux.

En Allemagne, un tableau similaire se dessine. Son plus grand créancier, la Deutsche Bank, profite de la hausse des taux et devrait afficher un dixième trimestre consécutif de bénéfices, la plus longue série depuis au moins une décennie.

Les analystes s'attendent à ce que les gains les plus importants proviennent de ses divisions entreprises et détail qui bénéficient de taux plus élevés, bien que les revenus de sa banque d'investissement mondiale soient susceptibles de diminuer en raison d'une baisse du nombre de transactions.

Mais les menaces demeurent. Les banques d'Allemagne et d'Autriche ont été particulièrement actives dans le domaine de l'immobilier commercial, selon l'Autorité bancaire européenne, qui a analysé les plus de 1,3 trillion d'euros de prêts immobiliers commerciaux dans l'Union européenne.

Le régulateur financier allemand BaFin a récemment averti qu'une hausse rapide des taux d'intérêt pourrait peser sur certaines banques, et que les prêts pourraient tourner au vinaigre.

Les transactions financières des grandes entreprises, telles que les rachats ou les introductions en bourse, sont en chute libre. Cela a déclenché une série de licenciements à Wall street.