La hausse des taux profite aux titres "Value", souligne Indosuez Wealth Management 29/04/2021 | 16:26

Sur les marchés actions, la dynamique de croissance à deux chiffres des résultats attendus en 2021 soutient l'appétit des investisseurs. Les titres "Value" profitent tout particulièrement du contexte actuel.



La remontée des taux pourrait en revanche affecter potentiellement les valeurs de croissance, mais seulement si les anticipations de bénéfices venaient à décevoir les investisseurs.



En effet, les marchés ont pour le moment bien "digéré" la hausse des taux depuis l'été dernier dans ce contexte de résultats en hausse. Sur les marchés obligataires, la hausse des taux longs provoque des mouvements de sorties de capitaux, notamment sur les ETF Fixed Income.



En revanche, la recherche de rendement est un facteur de soutien aux primes de risque obligataires qui restent contenues.



Même la dette émergente libellée en dollars n'a pas connu de forte désaffection de la part des investisseurs, au-delà des risques spécifiques identifiés sur quelques pays plus fragiles et certains émetteurs ciblés en Chine.



Ce sont plus les devises émergentes qui portent pour le moment la marque de cette remontée des taux longs américains.





