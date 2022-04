La hausse du coût des denrées alimentaires entrave les traditions du Ramadan au Sénégal

Les prix des denrées alimentaires en Afrique de l'Ouest ont grimpé de 20 à 30 % au cours des cinq dernières années, la sécheresse et les conflits ayant chassé des millions de personnes des terres agricoles et bloqué la production alimentaire, selon les organisations humanitaires.

Dans le même temps, la fermeture des frontières pendant la pandémie a perturbé les chaînes d'approvisionnement.

La guerre en Ukraine est susceptible d'ajouter encore plus de pression sur les ménages musulmans qui stockent de la nourriture et des boissons pour répondre aux besoins des familles en visite, des voisins et des personnes dans le besoin.

"Au marché, il y a un manque de nourriture", a déclaré Mandiang, en remuant un ragoût de poisson et de tomates qui mijote dans une cuisine humide sans électricité.

"Les prix ont grimpé en flèche et nous rentrons chez nous sans savoir quoi cuisiner", ajoute cet homme de 64 ans, qui gagne péniblement sa vie en vendant du porridge sur le bord de la route.

Le poisson, moins cher que la viande dans ce pays qui fait face à l'océan, est désormais la seule protéine animale que Mandiang peut se permettre pour sa famille.

Elle est reconnaissante d'avoir fait des réserves d'oignons, essentiels à de nombreux plats traditionnels, avant que la demande accrue pendant le Ramadan ne fasse encore grimper les prix.

La plupart des aliments traditionnellement consommés au Sénégal, y compris le riz, la denrée de base, sont importés.

"Nous dépendons de la logistique extérieure", a déclaré à Reuters Mamadou Diop, représentant régional d'Action contre la faim.

Les sanctions économiques prises contre le Mali voisin à la suite d'un coup d'État militaire, par exemple, ont fait augmenter le prix de la viande de bœuf au Sénégal parce que le bétail malien ne peut plus être vendu de l'autre côté de la frontière, a-t-il expliqué.

Les organisations caritatives qui distribuent de la nourriture pendant le Ramadan ont du mal à financer leurs dons habituels.

Parcourant les étals des marchés à la recherche des meilleures affaires, Astou Ndour, membre d'une organisation caritative, a déclaré que son organisation ne serait en mesure de soutenir que 80 familles cette année, contre 90 au Ramadan dernier.

L'huile de cuisson est 50 % plus chère. Le prix du riz a augmenté d'environ 10 %.

"Lorsque [les commerçants] nous rendent la monnaie, nous pensons qu'ils ont fait une erreur", a déclaré Mandiang. "Ils nous disent que le prix a augmenté et que nous ne pouvons rien faire".